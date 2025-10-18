Стармър обеща пълна военна и хуманитарна подкрепа за Украйна

Премиерът на Великобритания Киър Стармър проведе телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, европейски лидери и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Axios. Медията се позова на съобщение от канцеларията на британския премиер. "Лидерите потвърдиха своята непоколебима ангажираност към Украйна", се посочва в съобщението.

Великобритания ще помага на Украйна

След телефонния разговор със световните лидери Стармър проведе двустранна среща със Зеленски.

На нея е била обсъдена възможността Великобритания да се включи към усилията на САЩ в изработването на мирното споразумение за слагане на край на войната в Украйна.

Премиерът добави, че Великобритания ще продължи да увеличава подкрепата си и ще гарантира, че Украйна ще бъде в максимално благоприятно положение през зимния период благодарение на постоянната хуманитарна, финансова и военна подкрепа.

Стармър и Зеленски са се договорили да поддържат тесни контакти.

