Инцидентите не спират: Тежка катастрофа отне живота на трима

18 октомври 2025, 09:53 часа 534 прочитания 0 коментара
Трима младежи са загинали при катастрофа в дърво на главния път между Созопол и Черноморец, предаде БНТ. Инцидентът е станал снощи около 23:00 часа. При движение с несъобразена скорост 18-годишен шофьор е загубил контрол над управлението на колата и се е забил в крайпътно дърво. Още: Гняв и отчаяние: Сдружение "Ангели на пътя" избухна срещу съда заради убития на пешеходна пътека Филип Арсов

Причините за инцидента

Водачът, от село Зидарово, е загинал на място, като изглежда шофьорската си книжка е получил преди ден. В колата е имало още двама пътници - две момчета на по 17 години, един от които - немски гражданин, който е починал на място. Той се е возил на задната седалка на автомобила. На предната седалка е било другото 17-годишно момче от село Габър, което е починало преди пристигането в болницата.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задръстване на АМ "Тракия" пак заради катастрофа

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“ край Вакарел – на км 29, затруднява движението, предупреди Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Движението по магистралата временно е ограничено – шофьорите, които пътуват в посока София, изчакват на място. Очаква се днес времето да се задържи облачно и дъждовно. От АПИ призовават да се шофира внимателно – съобразено с метеорологичните условия.

Оттам припомнят също, че тази събота и неделя има промени в организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“.Шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призовават от Пътната агенция.

Антон Иванов
катастрофа АМ Тракия тежка катастрофа
