Ваксина против стрес и депресия: Научен пробив и бъдеще, което изглежда видимо

Японски учени, работещи във Висшето училище по медицина "Кобе" на Университета в Осака, разработиха експериментална ваксина, която може да лекува стрес и депресия, съобщава списание Nature. Препаратът, известен засега с името PA-915, вече е показал бързи и дълготрайни ефекти при тестове върху животни.

След еднократно инжектиране, опитни мишки показват намалено ниво на тревожност, подобрена когнитивна функция и по-добро настроение. Ефектът е продължил до 8 седмици след само един прием на препарата - десетки пъти по-дълго от традиционните антидепресанти. Всъщност, препраратът подтиска както депресивно настроение, така и настроения на тревожност, като няма признаци, че обектите са развили някаква зависимост към него. В тестовете мишките изкуствено са стресирани - чрез въвеждането на агресивна и по-голяма доминираща мишка в общността им.

Изследователите смятат, че PA-915 може да се превърне в основа за ново поколение антидепресантни лечения - безопасни, бързодействащи и дълготрайни.

"Свързаните със стреса разстройства, като депресия и тревожност, са едни от най-важните медицински проблеми. Натрупващите се доказателства сочат, че активирането на полипептида, активиращ аденилат циклазата на хипофизата, и неговият рецептор PAC1 участват в оста на стреса и развитието на свързани със стреса разстройства. Наскоро разработихме PA-915, нискомолекулен, непептиден, високоафинитетен PAC1 антагонист, и демонстрирахме, че той значително потиска подобно на тревожност поведение при мишки, предизвикани от остър стрес", пишат авторите на проекта Юсуке Шинтани, Ацуко Хаята-Такано и техните колеги в своята статия.

Източник: Nature