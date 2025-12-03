Лайфстайл:

Влак уби 16-годишно момче

Момче на 16 години е загинало, след като е било ударено от от локомотив в района на надлеза при КАТ във Враца. Започнало е разследване на случая. Заради трагедията са отменени два крайградски влака - от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра. Според информация на сайта на железниците към 17 часа  закъснението на композицията от Видин до София е 180 минути. Вечерният влак за столицата е отпътувал навреме от гарата в дунавския град.

Престой

Пътническият влак №20112 (Монтана 15:50 - София Север 20:03) е заминал от гара Бели извор с 25 минути закъснение след инцидента на железния път.

Инцидент в Китай

Припомняме, че на 27 ноември 2025 г. влак връхлетя върху железопътни работници в югозападен Китай, убивайки 11 души, съобщиха местните железопътни власти след инцидента в провинция Юнан. Машината ударила група работници, които тествали сеизмологично оборудване и били навлезли на железопътната линия. При удара са били ранени двама работници. В изявлението се посочва, че "влакът преминавал нормално през завой вътре в станцията Кунмин Лоянг, когато се случил сблъсъкът със строителни работници, които влезли в зоната на релсите". Причината за инцидента се разследва.

Евгения Чаушева
