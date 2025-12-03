Лайфстайл:

ВСУ правят допълнителни маршрути за снабдяване на отбраната на Покровск и Мирноград

Силите за отбрана осигуряват допълнителни логистични маршрути за подкрепа на подразделенията, отбраняващи Покровск и Мирноград, където боевете продължават. Това става ясно от публикация във Фейсбук на украинските сили за отбрана "Изток". В съобщението се казва, че такава е обстановката към 10:00 ч. на 3 декември. 

В Покровск продължават операциите по търсене и елиминиране на противника в градската зона. В Мирноград украинските подразделения държат отбранителни линии и елиминират противника на подстъпите към града, се казва в публикацията

През последните 24 часа в зоната на отговорност на "Изток" руснаците са дали 517 жертви, сочи докладът. 

Още: Служител на НАТО: Руснаците контролират над 95% от Покровск

Припомняме, че по-рано висш служител на НАТО заяви на брифинг, че Мирноград е "практически обкръжен", а в Покровск руснаците контролират над 95% от града. "Има тесен коридор, през който украинските сили могат да се оттеглят, но това е наистина тесен коридор и дори той е под контрол на огъня. Така че, като цяло, това е обкръжение, въпреки че все още не говорим за пълно обкръжение", каза служителят, говорейки за Мирноград. 

Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили, през последните 24 часа защитниците в сектора Покровск са спрели 52 атаки на агресора близо до населените места Володимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоикономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в посока Новопавловка.

Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Елена Страхилова
