Румъния унищожи украински дрон в Черно море, след като отказваше да сваля руски

Румънската армия е взривила морски дрон, който застрашавал корабоплаването в Черно море, съобщи на 3 декември Министерството на националната отбрана в Букурещ. Изявлението идва на фона на нарастващите опасения за рисковете за морския трафик в района, свързани с войната в Украйна. Ведомството обяви, че безпилотната машина, която е била открита в район на 36 морски мили (66 км) източно от Констанца, е от типа Sea Baby ("Морско бебе"). Това е морски дрон, разработен от Украйна и използван за атаки срещу руски плавателни съдове.

Говорител на румънското министерство на отбраната отказа да посочи от коя страна е дронът, но потвърди, че е Sea Baby. От Киев все още няма коментар.

„Екипът за интервенция получи одобрение да неутрализира идентифицирания обект в съответствие с действащите оперативни процедури и около 13:00 ч. морският дрон беше унищожен чрез контролирана детонация“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на северната ни съседка.

Опасност за корабоплаването в Черно море

Притесненията за безопасността на корабоплаването в Черно море се повишиха след атаките срещу танкери, свързани с Русия, през последните дни - за някои от нападенията Украйна пое отговорност. Това доведе до повишаване на застрахователните премии в акваторията, която е от ключово значение за транспортирането на зърно, петрол и нефтопродукти: Спираме да превозваме руски товари: След 4 взрива в техен кораб турска компания размисли.

Турският външен министър Хакан Фидан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъдиха в сряда безопасността в Черно море, казва източник на Reuters от турското външно министерство, след като Анкара изрази тревога от атаките.

България има съвместна оперативна група с Турция и Румъния за обезвреждане на мини, които започнаха да плават в Черно море, след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. От началото на войната са открити и унищожени около 150 плаващи мини, съобщи румънският военноморски флот.

Някои медии вече отбелязват, че Румъния не е сваляла руските дронове, които са нарушавали въздушното ѝ пространство, а вместо това е изчакала те да се върнат в Украйна. Все пак страната поставя в готовност системите си за противовъздушна отбрана при руски въздушни нападения срещу пограничните райони между Украйна и Румъния, какъвто беше случаят от 11 ноември.

