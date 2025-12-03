Върховната рада прие бюджета за 2026: Голяма част от дефицита не може да бъде покрит

На 3 декември Върховната рада на Украйна прие държавния бюджет за 2026 г. с 257 гласа "за", 37 "против", 24 "въздържали се" и 27 не гласували. Предвиждат се за следващата година постъпления в размер на 2,92 трилиона гривни и разходи от 4,78 трилиона гривни като бюджетният дефицит е приблизително 2,4 трилиона гривни, или 18,5% от БВП.

В момента няма откъде да се покрие значителна част от този дефицит, а именно приблизително 800 милиарда гривни (около 19 милиарда долара). По-рано правителството се надяваше, че репарационен заем от ЕС ще може да покрие тази дупка, но блокът все още не може да вземе окончателно решение за разпределението на средствата, посочва "Икономическа правда".

Конкретно разходите за отбрана през 2026 г. са прогнозирани на 2,8 трилиона гривни.

Освен това в бюджета за 2026 г. правителството за първи път от 2023 г. насам предвижда увеличение на социалните стандарти и по-специално:

Минималната работна заплата да се увеличи от 8000 гривни на 8647 гривни (увеличение с 8%);

Общия екзистенциален минимум – от 2920 гривни на 3209 гривни (увеличение с 9,9%);

Екзистенциален минимум за трудоспособни лица – от 3028 гривни на 3328 гривни (увеличение с 9,9%);

Минималната сума за издръжка на живота за хора с увреждания - от 2361 гривни на 2595 гривни (увеличение с 9,9%).

Миналия месец Леся Забуранна, председателят на подкомисията по държавните бюджетни разходи на Върховната рада, предупреди, че през 2026 г. може да има проблеми със социалните плащания, ако европейските партньори не се споразумеят за използването на замразените руски активи.