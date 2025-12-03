С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО)

Европейският съюз предлага да покрие две трети от финансовите нужди на Украйна през следващите две години – общо 90 милиарда евро, а останалата част да бъде осигурена от международни партньори. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 3 декември. По думите ѝ - ЕС иска да помогне на украинците, „да ги въоръжи със средства, с които да се защитят и да водят мирни преговори от позиция на сила“.

„Тъй като натискът е единственият език, на който Кремъл отговаря, можем да го засилим. Трябва да увеличим разходите на Путин за войната заради агресията му, а днешното предложение ни дава възможност да го направим“, каза Фон дер Лайен.

Замразените руски активи отново са в основата: ЕК уверява Белгия, че ще я защити

Планът ѝ е финансирането да се осъществи чрез заем от ЕС – набиране на капитал на финансовите пазари, плюс използване на парични наличности от замразените руски активи в ЕС.

„Предлагаме да обхванем всички финансови институции, които са натрупали такива парични наличности, и тези институции трябва да прехвърлят парите в механизма за репарационни заеми. С други думи, ние вземаме тези налични средства, предоставяме ги на Украйна като заем, а Украйна трябва да изплати този заем, ако и когато Русия плати репарации“ за нанесените щети по време на войната, обясни председателят на ЕК.

Тя отбеляза, че средствата ще бъдат използвани „предимно“ за производство и закупуване на военна подкрепа за Украйна в Европа и Европейското икономическо пространство, с периодични покупки „отвън“, предава думите ѝ The Guardian.

Припомняме, че Белгия се противопоставя на плана на Европейската комисия за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро от замразените руски активи. Причината е, че финансовата институция, която държи огромната част от средствата на Руската централна банка, обездвижени на територията на ЕС - Euroclear, се намира в Белгия. А страната се опасява, че някой ден Москва може да я съди успешно при предаване на активите. Затова ЕК е измислила пореден вариант в опит да спечели благоволението на премиера Барт Де Вевер, както и да избегне вето върху санкциите от страна на Унгария или Словакия: ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан.

В отговор на продължаващата съпротива на Белгия срещу плана Фон дер Лайен заяви, че Комисията е изслушала „много внимателно“ техните опасения и „е взела предвид почти всички от тях“. Тя отбеляза, че ще бъдат въведени „много строги предпазни мерки“, за да се гарантира правилното използване на средствата и да се защити Белгия от всякакви правни действия.

Фон дер Лайен каза, че ЕС ще продължи консултациите по въпроса, но като цяло предложението отговаря на повечето потенциални рискове, подобрявайки механизмите за разпределение на тежестта. Тя намекна, че предложението може да бъде прието без участието на Белгия, тъй като ще е необходимо само квалифицирано мнозинство.

САЩ са доволни от предложението на Еврокомисията

Председателят на ЕК също така съобщи, че ЕС е информирал администрацията на САЩ за предложението и „реакцията е била положителна“. Тя добави, че други страни, които са замразили руски активи, също могат да се присъединят към предложената правна рамка.

„Ние сме ангажирани с дългосрочна подкрепа за Украйна, защото Русия има всички възможности да удължи войната и все още не е готова, например, да седне на масата за преговори, което президентът Зеленски постоянно предлага. Следователно, това е много ясен сигнал към Русия, че удължаването на войната има висока цена“, каза ръководителят на Европейската комисия.

Фон дер Лайен отбеляза, че общата сума на замразените руски активи е 210 милиарда евро, но Комисията оцени нуждите на Украйна за 2026 и 2027 г. на 137 милиарда евро.

Тъй като ЕС иска да предостави две трети от необходимите средства, 90 милиарда евро ще бъдат финансирани чрез двата предложени механизма, а не само чрез репарационния заем.

