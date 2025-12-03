Войната в Украйна:

Ева Кайли от "Катаргейт" след ареста на Могерини: Белгия не е безопасна за политиците

03 декември 2025, 17:58 часа 197 прочитания 0 коментара
Ева Кайли от "Катаргейт" след ареста на Могерини: Белгия не е безопасна за политиците

Белгия  не е безопасно място за политиците. Така бившият гръцки евродепутат Ева Кайли се изказа по разследването за измама, свързано с бившия ръководител на външната политика на ЕС Федерика Могерини, предаде Kathimerini. Според нея Белгия не е безопасно място особено за италианците, като според нея разследването е част от „операция, насочена срещу Италия“. В коментар пред La Stampa от Абу Даби, съобщен от Politico, Кайли заяви, че е „шокирана“, но не и изненадана от разследването дали търг на ЕС за домакинство на Дипломатическата академия на ЕС е бил неправилно насочен към Колежа на Европа, където Могерини е ректор.

Сравнение с "Катаргейт"

Тя сравни случая с „Катаргейт“, настоявайки, че това, което прокурорите определиха като незаконно влияние в нейния собствен случай, е рутинна парламентарна дипломация, пише още гръцкото издание.

Близо три години след ареста ѝ през 2022 г., отбеляза тя, не са повдигнати официални обвинения.

Припомняме, че Кайли прекара четири месеца в ареста, след което беше освободена, но се превърна в най-разпознаваемото лице на корупционния скандал, обхванал Европейския парламент.

Заради случая - на бившите депутати от ЕС им беше забранено да лобират в Европейския парламент в продължение на 6 месеца след напускането на институцията. ОЩЕ: След "Катаргейт": Европарламентът налага забрана, свързана с лобирането

Деница Китанова
