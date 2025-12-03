ЕС най-накрая добавя Русия в черния списък с държави, които перат пари

Европейският съюз добавя Русия към черния си списък на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Това казват двама служители на ЕС пред Politico, потвърждава го и документ, видян и цитиран от брюкселското издание. Глобалната надзорна организация Financial Action Task Force (FATF) суспендира членството на Руската федерация след пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но не успя да я включи в черния списък въпреки доказателствата, представени от украинското правителство.

Причината за това беше съпротивата на страните от групата на нововъзникващите икономики БРИКС, която включва Бразилия, Индия, Китай и Южна Африка, а вече и други държави.

Законодателите от ЕС многократно призоваха Еврокомисията да направи това, което FATF не успя. Изпълнителният орган на блока се ангажира да завърши преразглеждането до края на 2025 г., за да получи подкрепа за премахването на Обединените арабски емирства и Гибралтар от списъка по-рано тази година.

Сега от Politico са видели проект на решението за Русия, което ще бъде приложение към списъка.

ЕС вече има своя агенция за борба с изпирането на пари

В други вътрешни документи Комисията заявява, че оценката е усложнена от липсата на обмен на информация с Москва.

Снимка: iStock

ЕС вече има широк спектър от санкции, които силно ограничават достъпа на руските фирми до финансовите услуги на ЕС. Включването в черния списък се случва в момент, в който изпълнителният орган на ЕС се опитва да сложи край на съпротивата на Белгия срещу използването на приходите от замразените активи на Москва за финансиране на Украйна: ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан.

Тази мярка ще задължи финансовите институции да засилят надлежната проверка на всички трансакции и ще принуди банките, които все още не са предприели действия, да намалят риска.

ЕС обикновено се съобразява с решенията на FATF, но от тази година разполага със собствена Агенция за борба с изпирането на пари (AMLA). AMLA ще участва в изготвянето на черния списък от юли 2027 г.

Нидерландският висш служител Хени Вербеек-Кустерс, бивш председател на органа за сътрудничество в областта на финансовото разузнаване Egmont Group, ще се присъедини към изпълнителния съвет на AMLA след положително изслушване пред законодатели, проведено при закрити врати. Гласуването за назначаването е насрочено за 15 декември, гласи информацията на изданието.

