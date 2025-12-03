Спорт:

Атанас Зафиров проведе среща с областните председатели на БСП

Председателят на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров, заедно със заместник-председатели на партията, членове на Изпълнителното бюро и народни представители, проведе среща с областните председатели на Българската социалистическа партия.

В рамките на разговора бяха обсъдени актуалната политическа обстановка в страната, предизвикателствата пред управлението и задачите пред партийните структури по места. Беше подчертано, че в подготвяния нов държавен бюджет ще бъдат запазени социалните параметри, заявени като приоритет от БСП.

Атанас Зафиров акцентира върху необходимостта от единство, последователност и засилена координация между националното ръководство и областните организации в условията на напрегната политическа среда. Той подчерта, че БСП остава ангажирана с отстояването на социалната справедливост, защитата на доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

На срещата областните председатели изразиха единодушна подкрепа за участието на партията в управлението на страната и за усилията на ръководството за укрепване и стабилизиране на БСП и левицата.

Антон Иванов
