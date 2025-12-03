Лайфстайл:

Заради животозастрашаващо заболяване: Отложиха мярката за неотклонение на Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

Заради животозастрашаващо заболяване: Отложиха мярката за неотклонение на Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски

Заради животозастрашаващо заболяване на очите на единия от обвиняемите Софийският районен съд отложи за 9 декември заседанието по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Припомняме, че тримата са обвинени в това, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището в София на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му и е принуждаван да взема наркотици.

На 28 октомври съдът остави тримата в ареста след като прецени, че те и деянията им са обществено опасни. При разследването в дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици, а има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.

Обвиненията и предполагаемото престъпление

Снимка: БГНЕС

Според Софийската районна прокуратура, д-р Хасърджиев, заедно с още двама мъже – актьора от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски – са обвинени в престъпление, свързано с принуда. До арестите се стига след сигнал, подаден от 20-годишен мъж.

По разкази на майката на пострадалия, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там обаче бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин". По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

В опит да се спаси, младежът е успял да се отвърже и е избягал, скачайки през нощта от терасата на петия етаж на тази на четвъртия. Там се е укривал в продължение на часове, докато е успял да се свърже с близките си, които са го открили с помощта на полиция в "неадекватно състояние и много дрогиран". По-късно младежът е настанен в болница заради странични реакции от приетите наркотици.

