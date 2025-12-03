Призоваха Доналд Тръмп да помилва боксов шампион, загубил всичките си пари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи призиви да издаде президентско помилване на боксова легенда, загубила всичките си пари. Откакто се върна на поста си в началото на тази година, Тръмп често използва правото си на помилване – една от ключовите правомощия, предоставени на президента на САЩ съгласно Конституцията.

Петиция за помилването на Джо Луис и неговите данъчни задължения

Президентското помилване позволява на президента да „отмени и помилва“ лица за всички федерални престъпления, с изключение на случаите на импийчмънт, като по този начин ефективно заличава наказанието за престъпление. Досега по време на мандата на Тръмп помилвания са получили няколко известни личности.

Миналия месец официално помилване получи британският милиардер Джо Луис, чието семейство притежава футболния клуб от Висшата лига Тотнъм Хотспър. Рапърът NBA YoungBoy, чието истинско име е Кентрел Голдън, беше помилван през май, а същия месец помилвани бяха и двойката от риалити шоуто Джули и Тод Крисли.

Сега Тръмп получи петиция от Световния боксов съвет (WBC) да помилва бившия шампион в тежка категория Джо Луис за неговите минали данъчни задължения. Луис е бил шампион в тежка категория от 1937 до 1949 г., като е спечелил невероятните 25 поредни защити на титлата – рекорд във всички категории.

No fighter of the golden age did cool like Joe Louis. Here’s a set of photos taken for a 1935 Vanity Fair magazine spread. pic.twitter.com/rrJy15fJ0z — Golden Age Boxing History (@BoxingGoldenAge) October 26, 2025

Кой е Джо Луис?

През това време той се утвърди като един от най-великите боксьори в историята. През 1949 г. той временно се оттегли от спорта, но скоро след това беше принуден да се върне, тъй като дължеше на правителството повече от 500 000 долара. Луис се завърна, за да се бие с Езард Чарлз през 1950 г., на 36-годишна възраст, но само 22 357 зрители се появиха на стадион „Янки“, което му донесе едва 100 000 долара.

Той беше принуден да продължи да се бие и в крайна сметка беше нокаутиран от непобедения претендент в тежка категория Роки Марчиано през 1951 г., което сложи край на боксовата му кариера. Говорейки за дълговете, Луис каза пред BoxingScene: „Те станаха практически невъзможни за изплащане.“

Луис давал всичките си пари, за да изплати дълговете си

Той твърди, че преследването от данъчните служби е било толкова безмилостно, че е трябвало да даде всеки долар, който е спечелил, в опит да изплати дълга си. Финансовото напрежение е продължило до последните години от живота му. Франк Синатра дори помогна на Луис да си намери работа като посрещач в Caesars Palace, където той работи до смъртта си през 1981 г.

Междувременно адвокатът на WBC Робърт Ленхард говори за влиянието, което Луис е оказал върху американския спорт, и за ролята му в преодоляването на расовите бариери. Ленхард счита, че Луис трябва да получи и Президентския медал за свобода, който е най-високото отличие, което може да бъде присъдено на американски гражданин.

Той добави, че WBC „се надява да получи подписан документ в най-скоро време“, който ще информира организацията и семейството на Луис за резултата от молбите за помилване, опрощаване на дълга и наградата. Президентът на WBC Маурисио Сулайман добави: „С нетърпение очакваме този велик момент на справедливост.“

