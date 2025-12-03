Лайфстайл:

"Билд": Мирноград е почти обкръжен, украински войник моли 1000 негови другари да бъдат спасени (ВИДЕО)

"Билд": Мирноград е почти обкръжен, украински войник моли 1000 негови другари да бъдат спасени (ВИДЕО)

Над 1000 украински войници продължават да държат своите позиции в разрушения Мирноград, разположен североизточно от Покровск, който е почти напълно окупиран от руските сили. Но германският таблоид Bild и по-точно военният му журналист що се отнася до Украйна Юлиян Рьопке публикува материал, че нещата вече са в ситуация, при която или войниците трябва незабавно да бъдат изтеглени, или ще бъдат напълно обкръжени. Таболидът се позовава на свой украински източник.

"Ситуацията, честно казано, е критична. Логистиката се осъществява изключително от дронове и наземни роботизирани системи. Дори доставката на храна е проблем", твърди войникът. 

Още: ВСУ правят допълнителни маршрути за снабдяване на отбраната на Покровск и Мирноград

Според него, анализаторите на DeepState описват ситуацията реалистично: Русия е прекъснала наземните маршрути за снабдяване на украинските въоръжени сили в града. Военният казва, че има присъствие на руски войници дори по този път, по който за последно се е осъществявала логистична връзка - украинците ги виждат, но нямат боеприпаси за атака, според публикация в "Х" на Рьопке. Наскоро имало опит да се ротират украински оператори на дронове, обаче им се наложило да влязат в близък бой с руски пехотинци. "Много части са разположени в региона. И би било добре, ако една от тези части, за предпочитане цяла бригада, поеме контрола над този проклет маршрут за доставки", добавя украинският военен.

Има видеокадри, показващи руски войници в района на пътя, по който върви логистиката за украинските защитници на Мирноград - в сгради между Мирноград и северозападен Покровск.

"Изведете ни оттук или ни снабдявайте! В противен случай защитниците на града ще останат там завинаги", предупреждава украинският войник.

Още: Кризите пред Зеленски се множат: Мирноград е обкръжен – оценка на украински експерти (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
