"Билд": Мирноград е почти обкръжен, украински войник моли 1000 негови другари да бъдат спасени (ВИДЕО)

Над 1000 украински войници продължават да държат своите позиции в разрушения Мирноград, разположен североизточно от Покровск, който е почти напълно окупиран от руските сили. Но германският таблоид Bild и по-точно военният му журналист що се отнася до Украйна Юлиян Рьопке публикува материал, че нещата вече са в ситуация, при която или войниците трябва незабавно да бъдат изтеглени, или ще бъдат напълно обкръжени. Таболидът се позовава на свой украински източник.
"Ситуацията, честно казано, е критична. Логистиката се осъществява изключително от дронове и наземни роботизирани системи. Дори доставката на храна е проблем", твърди войникът.
The defenders of #Myrnohrad provided us with another exclusive video, showing the situation in the factually-besieged town. Most buildings have been hit by guided Russian glide bombs. pic.twitter.com/BfygEJ38z0— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 3, 2025
Според него, анализаторите на DeepState описват ситуацията реалистично: Русия е прекъснала наземните маршрути за снабдяване на украинските въоръжени сили в града. Военният казва, че има присъствие на руски войници дори по този път, по който за последно се е осъществявала логистична връзка - украинците ги виждат, но нямат боеприпаси за атака, според публикация в "Х" на Рьопке. Наскоро имало опит да се ротират украински оператори на дронове, обаче им се наложило да влязат в близък бой с руски пехотинци. "Много части са разположени в региона. И би било добре, ако една от тези части, за предпочитане цяла бригада, поеме контрола над този проклет маршрут за доставки", добавя украинският военен.
Има видеокадри, показващи руски войници в района на пътя, по който върви логистиката за украинските защитници на Мирноград - в сгради между Мирноград и северозападен Покровск.
The soldiers, representing the five besieged brigades in the city, presented us exclusive video footage, proving that all supply routes in and out of the town are occupied by Russian forces.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 3, 2025
They are able to observe these forces, but have no ammunition to attack them. pic.twitter.com/xEOhTDs1gU
"Изведете ни оттук или ни снабдявайте! В противен случай защитниците на града ще останат там завинаги", предупреждава украинският войник.
