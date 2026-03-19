Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 21 МИР - Сливен

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 21 МИР - Сливен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Весела Господинова Момчева-Таун
2. Димитър Иванов Кънев
3. Ивайло Христов Христов
4. Валентин Петков Петров
5. Детелина Йорданова Симеонова
6. Михаил Добринов Кашеров
7. Стефка Николаева Шевкенова-Пашова
8. Димитър Николаев Дунев
9. Христо Тодоров Азманов
10. Мирослав Господинов Статев
11. Алекс Валентинов Кирилов
12. Петър Златков Михайлов
