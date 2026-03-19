Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 21 МИР - Сливен

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 21 МИР - Сливен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Весела Господинова Момчева-Таун

2. Димитър Иванов Кънев

3. Ивайло Христов Христов

4. Валентин Петков Петров

5. Детелина Йорданова Симеонова

6. Михаил Добринов Кашеров

7. Стефка Николаева Шевкенова-Пашова

8. Димитър Николаев Дунев

9. Христо Тодоров Азманов

10. Мирослав Господинов Статев

11. Алекс Валентинов Кирилов

12. Петър Златков Михайлов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.