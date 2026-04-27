Пампорово ще има нов лифт. Четириседалково съоръжение ще бъде изградено на мястото на едноседалковия лифт, който е едно от най-старите съоръжения в курорта, съобщи изпълнителният директор на "Пампорово" АД Стефан Присадов.

Така от Малина до Студенец, туристите ще пътуват с модерен лифт от ново поколение.

Инвестицията е на стойност 7 млн. евро, като очакванията са с новия лифт да се намали чакането по опашки и да се привлекат още повече любители на зимните спортове в родопския курорт.

Още: Зимата се завърна: Сняг в Пампорово

Подмяната на съществуващото съоръжение се очаква да започне в края на април, началото на май месец.

От "Пампорово" АД допълват, че се очаква новият лифт да бъде пуснат в експлоатация още през следващия туристически зимен сезон в края на годината.

Капацитетът на новият лифт ще е 2000 души на част, а дължината му е 1500 метра, уточни Присадов.

Източник: БГНЕС

Завърши успешен сезон

Още: Зимна приказка през април: Перфектни условия за ски в Пампорово

Пампорово отбеляза един сравнително успешен зимен сезон, въпреки липсата на естествен сняг и късното отваряне на ски зона Пампорово едва на 28 декември и отварянето на ски зона Мечи чал на 3 януари, съобщиха от дружеството.

"За пореден сезон Пампорово затвърди позициите си като една от водещите зимни дестинации в България и региона. И през този сезон курортът предложи отлични условия за ски и сноуборд и не разочарова своите посетители, като им предостави разнообразни възможности за активен отдих и незабравими преживявания сред красивата природа на Родопите. Ски зоната беше поддържана в отлично състояние през целия сезон, а наличната инфраструктура и съоръжения осигуриха удобство и комфорт както за начинаещи, така и за напреднали любители на зимните спортове", се казва в равносметката за сезона.

През последните години в Пампорово се наблюдава устойчив ръст на посетители от близки пазари като Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция, които допринасят за утвърждаването на курорта като предпочитана зимна дестинация на Балканите.