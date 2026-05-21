Свлачището край Пампорово остава активно, още няма срок за възстановяване

Свлачището, което преди близо месец прекъсна пътя между Смолян и Пампорово, остава активно, а все още няма яснота кога ще започне укрепването и възстановяването на трасето. Това стана ясно от изслушването на регионалния министър Иван Шишков в парламента, където той беше разпитван за причините за бедствието, обходния маршрут и действията на държавата.

По думите на Шишков към момента не могат да започнат укрепителни дейности, тъй като свлачищният процес продължава. Въпреки това институциите работят по вариант за временен обходен път, който вероятно ще бъде предназначен основно за местните жители и работещите в курорта.

Министърът не пое ангажимент със срок за възстановяване на движението, но подчерта, че държавата ще търси най-бързото, а не най-евтиното решение. Според него най-целесъобразният вариант е изграждането на мостово съоръжение.

"Ще направим възможното пътят да бъде възстановен по най-бързия начин. Ако започнем укрепване преди изграждането на новото трасе, това ще изисква подробен устройствен план, отчуждаване и сериозно забавяне", заяви Шишков.

Какви са причините?

Той обясни, че основната причина за активирането на свлачището е сериозното преовлажняване на терена. По данни на експертите подпочвените води в района се намират на дълбочина между 50 сантиметра и метър и половина. В момента се извършват проверки на всички възможни източници на вода - водопроводната мрежа, близкия водоем, езерото до почивната база и язовира, използван за изкуствен сняг в Пампорово.

Шишков съобщи, че тестовете на язовира не са показали загуба на вода, но проверките продължават. Дирекцията за национален строителен контрол извършва пълно обследване на обектите в района и начина, по който са свързани към ВиК мрежата.

"Интересува ни как са привързани към водопроводната и канализационната мрежа и има ли потенциални течове. Разпоредил съм водопроводът и каналът да бъдат нанесени в кадастъра, за да стане ясно откъде преминават", каза министърът.

По време на проверките са установени и редица стари проблеми с инфраструктурата. Според Шишков част от пътя преминава през частен имот, а самото трасе не съвпада с мястото, определено по кадастър.

"Добрата новина е, че има проходимост. Проблемът е, че пътят не е там, където трябва да бъде. Той е общински", заяви министърът.

Именно заради статута му на общински път държавата няма право директно да финансира възстановяването чрез Агенция "Пътна инфраструктура", а МРРБ може единствено да подпомага общината с кадастрални и технически данни.

Регионалният министър изрази и съмнения, че част от хотелите в района може да са били свързвани към водоеми и водопроводи в нарушение на правилата, което също да е допринесло за активирането на свлачището. По думите му водопроводът в района дори няма сервитут, което означава, че е изграден без необходимото законово основание.

Допълнително се оказало, че съседно свлачище е било укрепвано още през 2001 г. с разрешение от община Смолян, но без да бъде официално вписано в регистрите на министерството.

"Има разрешение за укрепване, но няма подаден сигнал към министерството и свлачището никога не е било картотекирано", посочи Шишков.

На 1 май огромно свлачище с площ над 5000 квадратни метра прекъсна пътя Смолян-Пампорово, като десетки метри от трасето бяха унищожени, а падналата земна маса събори и големи борове. След бедствието община Смолян обяви извънредно положение.