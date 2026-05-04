Спешна мобилизация в Смолян заради огромното свлачище: Обмислят нов обходен път

Областният кризисен щаб в Смолян ще заседава във вторник във връзка с активизираното свлачище, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово, съобщи областният управител Зарко Маринов. На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат. Днес ще бъде направен обход в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант в ситуацията.

Областният управител Зарко Маринов, директорът от Областното пътно управление инж. Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди време подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около рухналата стена движението се извършва в едната лента. Представителите на институциите ще дискутират възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян – Пампорово.

Марин Кушев каза за БТА, че днес ще се извърши оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващо движение на пластовете. Ще бъде уточнена и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път над свлачището.