Бившата кметица на Смолян проговори разрешила ли е незаконен строеж на пропадналия път

След като близо 70 метра от пътя между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета, местните жители започнаха да коментират чия е вината за инцидента. В социалните мрежи се тиражират обвинения към бившия кмет на Смолян Дора Янкова, че по време на нейното управление е разрешила "незаконен строеж" в района на пропадналия участък.

В своя публикация във Фейсбук обаче тя отхвърли тези обвинения.

"Неверни внушения"

"Споделих във Facebook своята болка - защото природата в планината винаги живее на ръба между съзиданието и разрушението. Това не е просто размисъл, а преживяна отговорност. Като кмет на Смолян съм работила в най-трудните моменти - при бедствия, наводнения, свлачища и кризи, когато хората очакват не думи, а решения. Работила съм с отдаденост, заедно с най-добрите експерти, за да защитим живота, домовете и бъдещето на хората. Обичам Смолян и родопчани. Тази връзка е дълбока и истинска — и никой не може да ми я отнеме", коментира Дора Янкова.

Тя отрече истинността на обвенинията, отправени към нея.

"С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за "незаконен строеж", "разрешен" по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите. Никога не съм се крила и няма да започна сега. Ще продължа да заявявам своята експертна, гражданска и политическа позиция открито и отговорно", категорична е Янкова.

Тя заяви, че изпитва гордост, защото за 13 месеца е успяла с труда си да допринесе за спасяването на най-голямата програма по Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на многофамилните сгради - "програма, която подобрява живота на над 150 000 българи и помага за намаляване на разходите за дома".

"Успоредно с това организирахме и подготовката на Националния план за сградното обновление на България до 2050 година. Истината не се нуждае от шум. Тя се отстоява!", пише още Янкова.