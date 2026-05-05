Туризмът, доходите и бизнесът са на карта: Родопските хотелиери и ресторантьори с подписка за обходен път

От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори се обърнаха към жителите на Смолян, представителите на бизнеса и всички, на които бъдещето на региона не е безразлично, за да ги призоват да участват в подписка с цел предприемане на спешни действия за осигуряване на обходен път и възстановяване на пряката връзка между Смолян и Пампорово.

"Днешната ситуация засяга не само туризма, а целия бизнес в региона. Липсата на нормална връзка между Смолян и Пампорово поставя под риск летния туристически сезон и репутацията на Смолян и Пампорово като туристическа дестинация, доходите на много семейства и заетостта в региона, малкия и среден бизнес и стабилността на местната икономика, както и доставките и логистиката на стоки и услуги", пишат от съюза.

Хотелиерите и ресторантьорите призовават всички граждани и собственици на бизнеси да се включат в подписката.

"Всеки подпис има значение! Планината, не е само мястото, където работим, тя е и нашият дом!", смятат инициаторите на подписката.

Родопите са безопасни и достъпни

От бранша призовават туристите да не се отказват от планираните си пътувания в региона, защото той е безопасен.

"Път има. Природа има. Причина да дойдеш – повече от всякога", гласи един от слоганите на съюза.

От СРХР също така съобщават, че летния туристически сезон в Пампорово ще бъде открит на 20 юни.

"Живеем в планината… Тук животът е прекрасен - тих, спокоен и бавен. Понякога дори скучен… но истински свободен. Елате, за да се насладите на величествената природа, чистия въздух и усещането, че времето е спряло. Пампорово е безопасно място за почивка! Смолян е напълно достъпен! Родопите ви очакват с цялата си пролетна прелест!", категорични са от браншовата организация.