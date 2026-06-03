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БАБХ спря нелегална детска кухня, стопанисвана от община

03 юни 2026, 12:04 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
БАБХ спря нелегална детска кухня, стопанисвана от община

БАБХ спря дейността на детска млечна кухня, извършвана нерегламентирано и без регистрация по Закона за храните. Интересното в случая е, че тази кухня е имала официален статут, тъй като е била стопанисвана от община.

Случаят е от Родопите и става въпрос за Община Смолян.

При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и записи към нея. Установено е и наличие на 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания. То е спряно от реализация и насочено за унищожаване. За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността, а впоследствие ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

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Детската млечна кухня е осъществявана дейността си в кухненски блок към детска градина при добри хигиенни условия. При проверката е установено, че храните са в срок на годност и се съхраняват при необходимите температурни условия. Храните са доставени от регламентирани доставчици и са представени документи за произход.

От общината съобщиха на Фейсбук страницата си, че млечната кухня в града се преустановява временно за периода от 2 юнидо 5 юни включително.

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"Бихме искали да Ви информираме, че поради провеждането на неотложни административни процедури, работата на Детската млечна кухня в град Смолян се преустановява временно за периода от 2-ри юни (вторник) до 5-ти юни (петък) включително. Община Смолян поднася своите искрени извинения за причиненото неудобство. Благодарим Ви за разбирането и търпението", написаха от общината.

Проверени са и други кухни

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Кухненски блокове към две детски градини и едно средно училище също бяха проверени. При две от проверките бяха установени несъответствия в поддръжката на материално-техническата база, за които ще бъдат връчени предписания с кратки срокове за изпълнение. В една от детските градини беше установено наличие на 6 кг ябълки с признаци на загниване. Количеството е спряно от реализация и е насочено за унищожаване.

Среща със заместник-кмета на Община Смолян, който бе запознат с констатациите от проверките, беше проведена в ОДБХ – Смолян. Представителите на местната власт заявиха готовност за предприемане на мерки за отстраняване на установените несъответствия.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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