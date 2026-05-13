Кметът на Смолян: Свлачището край Пампорово е проблем от десетилетия, държавата трябва да действа

Свлачището на пътя между Смолян и Пампорово отново постави въпроса за състоянието на инфраструктурата в Родопите и отговорността за превенцията на подобни бедствия. Кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че проблемът е известен от десетилетия, но общината няма нито законови, нито финансови правомощия да ремонтира държавния път. „Този път е държавен и е под управлението на АПИ. Общината няма право да инвестира средства в него“, подчерта Мелемов.

По думите на кмета районът е известен като едно от най-големите свлачища на Балканския полуостров. „Това свлачище е регистрирано от повече от 50 години. Още преди години са правени проучвания и сондажи, но средствата не стигнаха“, обясни той.

Мелемов уточни, че в миналото са правени изследвания по европейски проект, включително чрез сателитно наблюдение, но работата е останала недовършена. Според кмета само държавата може да организира цялостно укрепване и обследване на района. „Районът е известен като опасен. Държавата е длъжна да предприеме мерки“, каза Мелемов. Той съобщи, че предстои среща с представители на геозащитата, АПИ и регионалното министерство, на която ще се обсъждат следващите стъпки.

Мелемов коментира и обвиненията, че местната власт не е реагирала адекватно. „Кметовете сме свикнали да бъдем виновни за всичко. Но в случая общината няма отношение към тези пътища“, заяви той.

По думите му общината поддържа близо 500 километра собствена пътна мрежа и няма ресурс да поема и държавните трасета. В момента движението към Пампорово се осъществява през обходни маршрути през Рожен и Стойките. „За туристите няма сериозен проблем, но за хората, които ежедневно пътуват до Пампорово, ситуацията е тежка“, каза кметът. Обмисля се и временен обходен път над свлачището, който да обслужва работещите в курорта.

