12 октомври: Празник на българската община

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12 октомври 1882 година: Първият Закон за общините и градското управление у нас

На този ден през 1882 г. в бр. 117 на Държавен вестник излиза първият Закон за общините и градското управление у нас. Княжество България приема този закон и на практика той поставя основите на местната и държавна власт. За пръв път чрез закон е регламентирано устройството и дейността на местните органи на държавната власт – общинските съвети, кметовете и техните помощници.

За пръв път Националното сдружение на общините въвежда официално този празник през 1998 година. Целта е повече активност и съпричастност от страна на гражданите в управлението на местно ниво.

От 1998 година 12 октомври се отбелязва като празник на работещите в общинската администрация.

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В различните периоди от историята българската община играе важна роля. В Търновската конституция (първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава, приета на 16 април 1879 г.), е заложена идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление. В гл. 1, чл. 3 е записано, че в административно отношение територията се дели на окръжия, околии и общини.

Член 1, алинея 2 на новата Конституция от 1991 г. гласи, че "Република България е единна държава с местно самоуправление". Според член 136 от новата Конституция общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.