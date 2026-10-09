25 000 порции храна за хора в нужда е подсигурил Kaufland за 1 година

Компанията подкрепя най-голямата социална кухня у нас с ежемесечни дарения и доброволчески труд

Над 25 000 порции храна за хора в нужда са осигурени с подкрепата на Kaufland България от началото на партньорството на компанията с Фондация „Свети пророк Илия - доброволческа кухня“ през 2025 г. До момента веригата е предоставила над 13 000 евро под формата на електронни ваучери за закупуването на хранителни продукти, като служителите на компанията се включват и с доброволчески труд.

Освен финансовата подкрепа, тази година Kaufland стартира и доброволческата инициатива „Петъци с кауза“, която даде възможност на служителите лично да се включат в приготвянето на храната. В продължение на три месеца различни екипи от компанията посвещаваха края на работната си седмица на каузата. В рамките на инициативата те приготвиха над 4500 сандвича, които са част от пакетите с храна, раздавани всяка събота на хора в нужда в столицата.

„За нас подкрепата има най-голям смисъл, когато е постоянна и когато към нея можем да добавим личното участие на нашите колеги. Няма по-вдъхновяващо нещо от това да знаеш, че с труда и времето си помагаш на нуждаещи се хора. Благодарим на всички колеги, които се включват и превръщат „Петъци с кауза“ в истинска екипна инициатива“, каза Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и социална отговорност“.

Фондацията е създадена преди 27 години в помощ на хора в затруднено положение в София при храм „Свети пророк Илия“ в квартал „Дружба“. Всяка събота над 500 души получават топла храна и пакет с допълнителни продукти. Доброволчеството е в основата на дейността ѝ, като само през последните 10 години в кухнята са се включили над 10 000 доброволци.