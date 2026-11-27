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27 ноември 1919 година: Подписан е Ньойският мирен договор

На този ден през 1919 г. е подписан тежкият за България Ньойски мирен договор. С него страната ни излиза от Първата световна война, а клаузите му поставят началото на Втората национална катастрофа. Според териториалните разпоредби България губи 11 278 кв. км от своите земи, населени предимно с българи. Договорът затвърждава подялбата на Македония, извършена в Букурещ през 1913 година. Кралството на сърби, хървати и словенци получава Струмишко и Западните покрайнини, а Южна Добруджа остава под румънско владение. Западна Тракия е поставена под съглашенско управление, а по-късно е предадена на Гърция.

Българските въоръжени сили също са силно ограничени, като редовната армия е заменена от малък доброволчески корпус. Освен това на страната ни са наложени тежки репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка, както и задължението да предаде на съседите си хиляди глави добитък и десетки хиляди тонове въглища. В резултат на териториалните промени над 250 хиляди българи са принудени да напуснат родните си места и търсят спасение като бежанци в пределите на България.

Подготвеният от Великите сили договор е изключително тежък и несправедлив. Поради тази причина тогавашният министър-председател и външен министър Теодор Теодоров отказва да положи подписа си под него и подава оставка. Тогава цар Борис III възлага на Александър Стамболийски задачата да състави ново правителство и да поеме тежката отговорност за подписването на несправедливия договор.

По време на Парижката мирна конференция българската делегация, настанена в парижкото предградие Ньой сюр Сен, е държана в строга изолация и на практика е лишена от правото да преговаря. С неохота на 27 ноември 1919 година Александър Стамболийски подписва злощастния договор. Градските легенди гласят, че в знак на протест той е счупил перодръжката, с която е положил подписа си под документа. В първото си изявление пред журналистите Стамболийски заявява ясно, че България ще се бори с мирни средства за ревизия на несправедливия диктат.

До подписването на Ньойския мирен договор у нас 27 ноември се е отбелязвал тържествено като „Ден на победите“, но след 1919 г. датата се превръща в една от най-черните в българската история.

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