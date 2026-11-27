Спешен кризисен щаб поема координацията между Столичната община, "Топлофикация-София" и висшите училища заради студените радиатори в студентските общежития. Решението бе взето на извънредна среща при кмета Васил Терзиев в навечерието на обявения протест. На срещата стана ясно, че авариите по мрежата тази есен са скочили над четири пъти спрямо миналата година – от 118 на близо 500.

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В новия щаб влизат представители на общината, общинския съвет, топлофикационното дружество и университетите, които ще следят ремонтите в реално време и ще координират учебните графици и ваканциите, за да се ограничат неудобствата за студентите. "Топлофикация-София" ще започне да публикува на сайта си и зоните с ниско налягане, където отоплението е нарушено извън плановите ремонти и авариите.

По време на срещата Терзиев призна, че разбира недоволството на студентите, но предупреди, че протестите и оставките няма да решат натрупаните с десетилетия технически проблеми, а само конкретни инвестиции и организация. Той настоя държавата спешно да изплати натрупаните си задължения към "Топлофикация-София" по влезли в сила решения на Върховния административен съд, които възлизат на около 140 млн. евро, при още 60 млн. евро по висящи дела. Искането на кмета е средствата от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да покрият директно дълговете на дружеството към "Булгаргаз", за да се освободят десетки милиони евро собствен ресурс за ремонти още тази зима. Терзиев определи като спирачка за инвестициите и наказателните лихви по задълженията, достигащи 16% годишно.

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Според отчета на изпълнителния директор на "Топлофикация-София" Петър Петров през последната седмица и половина над 200 души и 15 екипа с тежка техника са отстранили повече от 50 аварии, свеждайки спрените участъци от 89 на около 52. Възстановяването на топлоподаването по най-големия ремонтиран участък – колектора в "Дружба", се очаква в началото на следващата седмица, а останалите четири основни трасета трябва да бъдат завършени поетапно до края на ноември, 5 и 10 декември.

Паралелно с текущите ремонти се изгражда и нова топлопроводна връзка по бул. "Копенхаген", която трябва да стабилизира налягането във високите части на "Младост" и Студентски град. В дългосрочен план общината вече преговаря с Групата на Световната банка за независим анализ на "Топлофикация-София', който да отвори пътя към преструктуриране на дълговете и мащабна модернизация на мрежата.