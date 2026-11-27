Фен на "Левски" е бил хвърлен от горен балкон на бетона от около десет метра височина, полицията е влязла на стадиона едва 20 минути след началото на атаката, а до момента няма нито един задържан след жестокото нападение срещу фенове на българския отбор на стадион „Велодром“ в Марсилия. Потресаващите разкази са на специалните пратеници на Нова телевизия Ясен Деянов и Кирил Памуклийски.

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Около 200–300 привърженици на "Олимпик Марсилия" са предприели организирана атака 8–10 минути преди първия съдийски сигнал, като побоят е продължил до втората-третата минута на мача. Нападателите са били въоръжени с прътове, железни тръби, колани, бухалки, бомбички и сигнални ракети, като се говори и за ножове, а един от хулиганите е гонел българи с пожарогасител – първо пръскал с него, а след това ги налагал.

По думите на Ясен Деянов случилото се изобщо не е било сблъсъци, а "хладнокръвно организиран побой, граничещ с опит за убийство, при който хора са изхвърляни по 5–6 метра надолу върху бетона, докато са се молели да не ги бият". Освен мъжа, паднал от около десет метра от горния балкон, който по чудо се е разминал без фатални последици, журналистът е видял и кадри как мъж прегръща жена си, докато двамата са налагани с колани и тръби.

Жертвите на атаката в основния сектор са били между 20 и 40 души с най-висока категория билети, част от официалната делегация на "Левски" – предимно хора на средна възраст, жени и деца. При опита си да избягат към гостуващия сектор те се оказали заклещени между клетката с българските фенове, които се опитвали да ги изтеглят, и стотиците нападатели. Макар френският клуб да оряза билетите за "Левски" с 85% – от близо 3500 на едва 500, под претекст, че така ще гарантира сигурността, на трибуните на практика не е имало охрана.

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Най-тежко пострадалият българин, пътувал с чартъра на отбора, е в болница с черепно-мозъчна травма, като по думите на Кирил Памуклийски линейката го е откарала от стадиона с над 40 минути закъснение, оставяйки го да чака в тежко състояние на носилка в коридорите. При появата на френските ултраси малкото налични стюарди буквално изчезнали, а полицията в гостуващия сектор не се намесила от другата страна на загражденията. Очевидци са убедени, че някой умишлено е отключил разделителните врати, за да могат нападателите да стигнат толкова бързо от сектора зад едната врата почти до другата, а при връщането им няколко души са ги посрещнали с прегръдки и поздравления. Въпреки че голяма част от биячите са били без маски и лицата им са заснети от камерите, арестувани няма, а френската преса и ръководството на „Олимпик“ описват случилото се единствено като „сблъсъци“.

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Напрежението е ескалирало още предната вечер, когато в града са пострадали трима българи, двама от които са приети в болница. Фенове на „Олимпик“ са организирали хайки из Марсилия и са викали „Само Левски“, за да провокират реакция и да разпознаят българските привърженици. Според разкази на потърпевши част от шофьорите на Uber, с които българите са пътували, са подавали локациите на хотелите им в групи на местните ултраси, а в атаката са се включили и гръцки фенове на АЕК (Атина), пристигнали организирано от Италия.

На полувремето ръководството на „Левски“, полицията и португалският делегат на УЕФА са решили двубоят да продължи от страх, че прекратяването му ще предизвика нахлуване на домакинските фенове на терена. Въпреки че футболистите на „сините“ са видели побоищата още по време на химна, срещата не е била забавена, а делегатът заявил пред българския щаб, че „не е видял нищо“. След края на мача феновете на „Левски“ са останали затворени около два часа в сектора си, преди да бъдат изведени с полицейски кордон без нови инциденти.