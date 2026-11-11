11 ноември: Първа българска армия освобождава Куманово

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11 ноември 1944 година: Първа българска армия освобождава Куманово

На този ден през 1944 г. в хода на Втората световна война Първа българска армия сломява немската съпротива при Куманово. В резултат на това градът е освободен като част от Страцинско-Кумановската операция, която започва на 8 октомври и протича паралелно с Нишката и Брегалнишко-струмишката настъпателна операция. В хода на първата операция българската армия отбранява подстъпите към долината на река Вардар.

Целта на операцията е пътят за отстъпление на Група армии „Е“ от Гърция към Централна Европа да бъде пресечен. Още в първия ден от настъпателната операция българските войски влизат в Крива паланка. Боевете за хребета Стражин започват на 18 октомври. Седмица по-късно е овладяна Страцинската позиция. На 11 ноември в сраженията при река Пчиня и град Куманово войските на Вермахта са разгромени.

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Българското командване насочва Първа и Четвърта армия към освобождаването на Скопие. На 13 ноември 1944 г. немските войски започват да се оттеглят от града. До края на деня в него влиза първо разузнавателният взвод от Пети пехотен полк на Пета дивизия. По-късно влизат и части на Втора пехотна дивизия от Първа армия. Влизането им се забавя заради кратките боеве, които водят за прочистване на южната и източната част на Скопие. Към 23 часа на 13 ноември центърът на града е овладян. С освобождаването на Скопие Първа и Четвърта българска армия изпълняват успешно задачата, която им е поставена.