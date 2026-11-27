Как е възможно в една от най-старите демокрации да се случва подобно нещо в Европа? Доста хора пострадаха на стадиона на "Марсилия". Част от феновете, които бяха зад вратата на "Марсилия" тръгнаха да бягат и да напускат сектора си. Те ни гледаха много агресивно и видяхме как нахълтаха през вратата в нашия сектор - буквално като башибозук. Това разказа очевидец на снощния мач и бивш евродепутат Асим Адемов пред bTV. Още: Официални данни колко фенове на "Левски" са ранени при побоищата в Марсилия

Този мач не трябваше да започне

Той обясни, че феновете на "Левски" са се уплашили от случилото се и тръгнали да бягат встрани. "Влязохме в един от входовете и се опитахме да си тръгнем, но не ни пуснаха. На следващия изход ни пуснаха и това ни спаси, но тези, които не успяха и не се усетиха да влязат в изхода, те отстъпваха и изведнъж попаднаха по ударите на "Марсилия", посочи Адемов.

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Той уточни, че полицията е дошла след 25-30 минути. "Дойдоха за малко, понабиха ни и след това се върнаха да си гледат мача", изтъкна Адемов.

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Според него УЕФА трябва да изхвърли "Марсилия" от евротурнирите. Той смята, че ако подобна сцена се е случила в България, страната ни веднага щяла да бъде изключена за няколко години от евротурнирите.

"Този мач просто не трябваше да започне", каза още бившият евродепутат, като добави, че делегатът на УЕФА е настоял мачът да се проведе.

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