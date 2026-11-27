"Тероризъм и опит за убийство от страна на феновете на Олимпик "Марсилия". Призовавам нашите държавници и политици да привикат посланика на Франция да дава обяснение". Това заяви пред bTV Тодор Батков-син за ексцесиите във Франция. Той настоя за изключване на "Марсилия" от евротурнирите, както и да има крути мерки спрямо клуба от Франция. Още: Официални данни колко фенове на "Левски" са ранени при побоищата в Марсилия

Той благодари на феновете на "Левски" за подкрепата. И уточни, че има тежко пострадал син фен, в болница във Франция, като каза: "Дано прескочи трапа". Официално още няма информация кой е този човек и в коя болница се намира, нито какви са травмите му.

Според Тодор Батков-син не може в една европейска държава като във Франция да бъде толерирано подобно отношение към феновете на противниковия отбор.

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Ранени и батални сцени

Вече има официална информация колко фенове на "Левски" са пострадали на снощния мач от Лига Европа с "Олимпик Марсилия", който се превърна в истински позор - защото фенове на французите атакуваха българските привърженици и ги биха жестоко.

По думите на Надя Живкова-Ванева, генерален наш консул в Лион, 11 българи са пострадали. 6 са получили медицинска помощ на място, още 5 са приети в болници. Към момента обаче няма данни от френската полиция някой българин все още да се лекува в болница. Не мога да потвърдя дали е имало толкова жестоко бит българин, че да е изпаднал в кома, уточни Живкова-Ванева пред БНТ. Тя добави, че лично е говорила с трима ранени, които са били шити.

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Ще настояваме всичко да се изясни. Няма информация към момента от френската полиция за арестувани българи, добави генералният български консул, която обясни, че ситуацията е динамична и постоянно идва нова информация. И потвърди, че има български показания, че крайни фенове на "Марсилия" са пуснати във ВИП ложата нарочно.

"Не съм убеден, че ще има максимално тежко наказания за "Марсилия", коментира спортният редактор на Българската национална телевизия Бюлент Мюмюнов, който обясни и защо смята така. Преди само седмица за нов президент на УЕФА беше издигнат ръководителят на Френската футболна федерация Филип Диало, който е в много близки отношения със сегашния "номер 1" в УЕФА, Александър Чеферин.

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