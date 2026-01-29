29 януари в историята: Кюстендил и Търговище са освободени. Тодор Живков е арестуван

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

29 януари 1878 г.: Освободени са Търговище и Кюстендил

На този ден в хода на Руско–турската освободителна война Търговище и Кюстендил са освободени от турско робство. Тогава 26 дивизия, която е под командването на генерал Делингсхаузен, влиза в Бургас, а отрядът на ген. Струков овладява Чорлу (намира се на територията на днешна Турция). В същия ден части на Западния отряд освобождават Пашмакли (днешен Смолян). На 29 януари 1878 г. Източният отряд освобождава Ески Джумая (днешния град Търговище). На този ден е освободен и Кюстендил. Четата на Ильо Марков се включва в боевете за освобождаването на града.

29 януари 1916 г.: 23-ти Шипченски полк овладява Елбасан и излиза на Адриатическо море

На този ден в хода на Първата световна война 23-ти Шипченски полк овладява Елбасан, след което излиза на Адриатическо море. Полкът е създаден с указ на княз Фердинад от 19.01.1889 г. В него влизат трета и четвърта дружина на 12-ти пехотен Балкански полк. Новосъздаденият 23-ти пехотен полк носи знамената на тези дружини. В хода на Балканската война в периода 12-13 март 1913 година 23-ти пехотен Шипченски полк участва в обсадата и превземането на Одринската крепост.

29 януари 1990 г.: Тодор Живков е арестуван

На този ден е арестуван бившият държавен глава на България Тодор Живков. Обвинен е за насилствената смяна на имената на българските турци, както и за принуждаването им да се изселят от пределите на България.

Главна прокуратура започва общо 5 дела срещу бившия държавен глава. До 1998 г. делото по въпроса с българските турци е върнато 4 пъти от Върховния съд във Военна прокуратура.

През 1990 г. Живков се сдобива и с обвинение за превишаване на правата в качеството си на държавен глава за периода от 1962 г. до 1989 г. Заповедта за арестуването му е издадена на 18 януари 1990 г. Наложената му мярката за неотклонение е заменена с домашен арест през юли 1990 г.

На 25 февруари 1991 г. започва още един процес срещу бившия държавен глава. Причината за това е повдигнато обвинение за незаконно раздаване на пари, апартаменти, коли от УБО. Тодор Живков е признат за виновен на 4 септември 1992 г. Тогава Върховният съд го осъжда на 7 години лишаване от свобода и го задължава да върне 7 млн. лева на държавата. Наложената присъда е потвърдена през януари 1994 г. Две години по-късно, на 9 февруари 1996 г., присъдата му е отменена от общото събрание на наказателните колегии.

Живков е привлечен като обвиняем и по делото за т. нар. “Лагери на смъртта", както и по делото за отпускане на кредити и помощи на развиващи се държави и комунистически партии. Обвинен е и по “Фонд Москва" във връзка с подпомагането на международното комунистическо движение. На 5 август 1998 г. Тодор Живков умира и всички обвинения към него отпадат.

29 януари 1765 г.: Софроний Врачански завършва първия препис на "История славянобългарска"

На този ден Софроний Врачански завършва в Котел първия препис на "История славянобългарска", написана от Паисий Хилендарски.

Софроний Врачански, който остава в историята като пръв ученик и последовател на Паисий Хилендарски, не само разпространява българската книжовност, но и проповядва в църквата на български език. Около 1805 г. той описва подробно живота си в "Житие и страдания грешнаго Софрония". Написаното от него житие дълго време остава в ръкопис. Първото му отпечатване е в "Дунавски лебед" през 1861 г.

