Любопитно:

29 януари в историята: Кюстендил и Търговище са освободени. Тодор Живков е арестуван

29 януари 2026, 07:45 часа 387 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

29 януари 1878 г.: Освободени са Търговище и Кюстендил

На този ден в хода на Руско–турската освободителна война Търговище и Кюстендил са освободени от турско робство. Тогава 26 дивизия, която е под командването на генерал Делингсхаузен, влиза в Бургас, а отрядът на ген. Струков овладява Чорлу (намира се на територията на днешна Турция). В същия ден части на Западния отряд освобождават Пашмакли (днешен Смолян). На 29 януари 1878 г. Източният отряд освобождава Ески Джумая (днешния град Търговище). На този ден е освободен и Кюстендил. Четата на Ильо Марков се включва в боевете за освобождаването на града. 

Прочетете също: 26 януари в историята: Славната победа на България в битката при Булаир

29 януари 1916 г.: 23-ти Шипченски полк овладява Елбасан и излиза на Адриатическо море

На този ден в хода на Първата световна война 23-ти Шипченски полк овладява Елбасан, след което излиза на Адриатическо море. Полкът е създаден с указ на княз Фердинад от 19.01.1889 г. В него влизат трета и четвърта дружина на 12-ти пехотен Балкански полк. Новосъздаденият 23-ти пехотен полк носи знамената на тези дружини. В хода на Балканската война в периода 12-13 март 1913 година 23-ти пехотен Шипченски полк участва в обсадата и превземането на Одринската крепост.

29 януари 1990 г.: Тодор Живков е арестуван

На този ден е арестуван бившият държавен глава на България Тодор Живков. Обвинен е за насилствената смяна на имената на българските турци, както и за принуждаването им да се изселят от пределите на България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Главна прокуратура започва общо 5 дела срещу бившия държавен глава. До 1998 г. делото по въпроса с българските турци е върнато 4 пъти от Върховния съд във Военна прокуратура.

През 1990 г. Живков се сдобива и с обвинение за превишаване на правата в качеството си на държавен глава за периода от 1962 г. до 1989 г. Заповедта за арестуването му е издадена на 18 януари 1990 г. Наложената му мярката за неотклонение е заменена с домашен арест през юли 1990 г.

Прочетете също: 24 януари в историята: Поредица от бомбардировки раздират небето над България. Сключването на таен пакт с Югославия

На 25 февруари 1991 г. започва още един процес срещу бившия държавен глава. Причината за това е повдигнато обвинение за незаконно раздаване на пари, апартаменти, коли от УБО. Тодор Живков е признат за виновен на 4 септември 1992 г. Тогава Върховният съд го осъжда на 7 години лишаване от свобода и го задължава да върне 7 млн. лева на държавата. Наложената присъда е потвърдена през януари 1994 г. Две години по-късно, на 9 февруари 1996 г., присъдата му е отменена от общото събрание на наказателните колегии.

Живков е привлечен като обвиняем и по делото за т. нар. “Лагери на смъртта", както и по делото за отпускане на кредити и помощи на развиващи се държави и комунистически партии. Обвинен е и по “Фонд Москва" във връзка с подпомагането на международното комунистическо движение. На 5 август 1998 г. Тодор Живков умира и всички обвинения към него отпадат.

29 януари 1765 г.: Софроний Врачански завършва първия препис на "История славянобългарска"

На този ден Софроний Врачански завършва в Котел първия препис на "История славянобългарска", написана от Паисий Хилендарски.

Софроний Врачански, който остава в историята като пръв ученик и последовател на Паисий Хилендарски, не само разпространява българската книжовност, но и проповядва в църквата на български език. Около 1805 г. той описва подробно живота си в "Житие и страдания грешнаго Софрония". Написаното от него житие дълго време остава в ръкопис. Първото му отпечатване е в "Дунавски лебед" през 1861 г.

Прочетете също: 23 януари в историята: Втората битка при Чаталджа. Започват преговорите за край на Сръбско-българската война

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Кюстендил Тодор Живков Търговище На този ден освобождение история
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес