АЕЖ призова за наказания за протестърите от "Величие" и "Възраждане", нападнали и били журналист

"Правото на протест е ключово за всяка една демокрация, но то категорично не може да води до ограничаване на други права като правото на достъп до информация или свободата на словото. Посегателство срещу журналисти е посегателство срещу демокрацията, тъй като те присъстват на протести, за да предоставят информация на обществото."

Това гласи част от позицията на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България, които осъдиха остро инцидента от 31 август, при който журналистически екип на NOVA беше нападнат от протестиращи в Сопот по време на отразяване на визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и то с пълното съдействие на МВР (ВИДЕО).

Припомняме, че груби и хулиганско настроени протестиращи и симпатизанти на партии "Величие" и "Възраждане" в Сопот нападнаха колегите ни по време на работа на място по отразяване на протеста, съпътствал посещението Фон дер Лайен у нас. Става въпрос за журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев, които са били ритани и обиждани, а живото им включване бе възпрепятствано. На кадри е запечатано как участници в протеста срещу еврото обиждат и ругаят екипа, пишат от телевизията.

Още: "Време е България да застане до своите свободни журналисти": АЕЖ с призиви и тревожни данни

Реакция и призив

АЕЖ призовава Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да предприемат незабавни действия за идентифициране и привличане към отговорност на всички замесени. И още:

"Осъждаме бездействието на органите на реда, които по свидетелства на други медии, са били пасивни и не са се намесили, за да защитят журналистите. Двамата са били плюти, ритани, удряни и Бекриев е изведен от мястото с полицейска кола. Въпреки че политическа партия “Възраждане”, основен организатор на протеста, се разграничи от нападателите, агресивната реторика от страна на партийното ръководство създава предпоставки за подобно отношение към медиите и журналистите. Журналисти неведнъж са били нападани вербално и гонени от официални събития на “Възраждане” от лидерите на партията, като припомняме случаите с агресията срещу репортерите Ралица Фичева, Лъчезар Лисицов и Цвета Стратиева – Флора", пишат от АЕЖ.

Още: "Крадецът вика: дръжте крадеца!": АЕЖ защитиха журналистите от агресията на партийни лидери

Те припомнят и случая през юли 2024 г., котато сезираха прокуратурата по разкритията, че изпълнителният директор на т.нар. “Историческия парк” и лидер на партия “Величие” Ивелин Михайлов е поръчвал на шеф на охранителна фирма “да се справи” с журналиста Йоан Запрянов.

"Фактът, че всички тези казуси остават без последствия за политическите лица, упражняващи неправомерен натиск срещу журналисти, създава усещане за безнаказаност не само сред тях, но и сред последователите им, които прибягват до физическа агресия. Ето защо, реакцията на правораздавателните органи по случая с екипа на NOVA е ключов тест за способността им да защитят демократичния ред в страната", пишат още в позицията си от АЕЖ-България.

Още: "Такива като Хамид да ги галя с гъше перо ли?": Няма кой да защити Боби Ваклинов след обидите "изрод" и "нещастник" (ВИДЕО)