"Инфразвук, който разрушава клетките": 15 организации искат спиране на инвазията на фотоволтаиците

Мораториум върху одобряването на нови проекти за парковете с ВЕИ и фотоволтаични централи и спиране на настоящите такива. Също така поправки в законодателството с изискуеми забранени зони, задължително отстояние от населени места и от защитени зони и преразглеждане на вече съществуващи проекти.

За това настояват 15 рганизации, обединени в "Задруга за запазване на България".

Искането за мораториум е било внесено още миналата година от организацията "За чиста Добруджа", но не е било разгледано от министри и депутати, заявиха Жени Колчакова и Олга Дочева, които са членове на Задругата.

Още: "Ще се опечем и ще бъдем облъчени": Искат местен референдум за огромен фотоволтаичен парк

Инвазия в цяла България

"Днес тази тема е актуална не само в Добруджа, а и в Своге, Костинброд, Костенец, в Лудогорието, до Стара Загора, Пирин, в цяла България. Страната ни не разполага с огромни площи, както други страни, за да има достатъчно разстояние до населени места", подчерта Дочева.

По думите ѝ на Запад, където по-отдавна се инсталират ветрогенератори и фотоволтаици, учените са установили тяхното влияние и цялостният подход към тях вече е променен.

Експертите уточниха, че в Западна Европа има закон за отстояние "х10" - т.е. ако перката е 180 м, каквито съоръжения искат да поставят в Добруджа, те трябва да са на разстояние "по 10" от населеното място.

Още: Българска община размени с инвеститор 10 000 дка пасища срещу улични лампи, минимална заплата и помощ за местния футбол

Дочева обяви, че има проекти за Шуменското плато, според които там трябва да бъдат поставени 2000 перки, по 280 м високи.

Нашата територия не предполага такъв индустриализъм, тъй като ние нямаме такива широки площи, както в други държави, които са обезлюдени, заяви тя пред БНР.

"Инфразвук, който е деструктивен на клетъчно ниво"

Експерти отдавна предупреждават, че изграждането на ВЕИ и фотоволтаични системи не е безопасно, защото съоръженията имат вредно въздействие върху човешкия организъм.

Още: И в Родопите не искат огромен фотоволтаичен парк

Колчакова обясни, че тези съоръжения излъчват шум - инфразвук, който е безшумен, но въздейства негативно, тъй като се чува от самото тяло, на клетъчно ниво, от всичи органи.

"Те реагират по различен начин, създава се резонант, който действа деструктивно върху човешкото здраве. Това са научни факти, установени от много медицински изследвания по целия свят", категорична е тя.

Източник: iStock

Протест срещу бездействието на институциите

У нас в момента липсват критерии за определяне на санитарно-охранителните зони.

Още: 10 000 дка гори и пасища: Бунт срещу изграждането на най-големия фотоволтаичен парк в България

Според експертите тревогата на гражданското общество е, че на многократните сигнали към Министерство на здравеопазването не са предоставени ясни становища, отговорите са единични, непълни и не разглеждат съдържанието на сигналите в неговата същност.

"Парковете, които се предлагат за построяване, са съставени от ветрогенератори, които са с изключително голяма мощност, с голяма височина - почти 300 м – тяхното въздействие е много по-различно от това на една машина с други производствени характеристики. Очевидно има голям разлом между действителността и съществуващата в момента нормативна база. Освен това се засягат обработваеми земи, които са защитени и от Конституцията, както и исторически места, вкл. и с археологически находки", категорични са двете активистки.

Противниците на фотоволтаичната експанзия излизат на протест.

Днес от 13:30 от Задругата организират демонстрация пред Софийския административен съд. От там участниците ще отидат да изразят своето недоволство и пред МОСВ и Министерския съвет.