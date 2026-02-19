Шокираща сметка за ток изненада актьора Александър Сано

При най-високи сметки за ток от около 300 лв., в момента съм получил за януари 700 лв. или 357 евро. Това каза актьорът Александър Сано в ефира на Нова телевизия. "От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. И моето семейство не е подминато. Досега сме имали най-много 300 лв. и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лв. Някой май си реве за бунт", заяви той.

Той се учуди, че тази зима е по-мека от миналата. Освен това около празниците бил на снимки, съпрогата му също не била вкъщи.

"Разходът е за жилището, което се отоплява с водна помпа - подово отопление. Готвим рядко. Сметката на сина ми е 200 евро, а семейството му е от шестима души, като четири са децата. Там непрекъснато се готви и се въртят перални", каза Сано.

"Случаят ми не е частен, сметките на хората са двойни, а нямат различно потребление", каза актьорът.

Той беше категоричен, че ще потърси контакт с омбудсман и други институции. "Няма как на стотици хиляди едновременно това да се случи", ядосва се актьорът.