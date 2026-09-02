Прогноза за времето - 3 септември 2026 г. (четвъртък)

През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с временни увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. В четвъртък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България – от север-северозапад, а в Източна – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня няма да се промени съществено, през нощта срещу петък слабо ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи в планините

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по най-високите части до силен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Промяна и по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ