"Психотерапията е конфиденциалност, а не доносничество": Гилдията скочи срещу предложението агенти на ДАНС да работят като психотерапевти

Предложението агенти на ДАНС да могат да работят като психотерапевти е абсурдно. Около тази теза се обедини професионалната гилдия.

"По повод абсурда с ДАНС и желанието им да станат психотерапевти, което е шокиращо днес и няма резон. Първо, защото психотерапията е в основата си конфиденциалност, което е различно от доносничество или позицията в тези служби. Второ, защото за да станеш психотерапевт, е допълнително и дълго образование", написа психотерапевтът и писател Мадлен Алгафари.

Тя сподели и позицията по въпроса на председателя на Българската асоциация по психотерапия Ирина Лазарова.

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"Като председател на Българската асоциация по психотерапия (БАП) мога да разбера стремежа да бъдат създадени възможности за професионално развитие на психолозите, работещи в ДАНС. Предложението точно психологическото консултиране и психотерапията да бъдат добавени като специално изключение от режима на несъвместимост обаче поставя въпроси, които категорично се нуждаят от по-задълбочено професионално и обществено обсъждане. Режимът на несъвместимост има за цел да защитава независимостта и безпристрастността при изпълнението на публични функции. Поради това всяко ново изключение от него следва да бъде ясно обосновано както от гледна точка на обществения интерес, така и от гледна точка на рисковете, които създава", коментира Лазарова.

По думите й в мотивите към законопроекта се посочва, че промяната ще позволи на психолозите в Агенцията "да развиват своите умения в областта".

"Разбирам, че е важно да бъде подкрепено професионалното развитие на специалистите, но искам да обърна специално внимание, че психотерапията не е просто средство за придобиване и упражняване на професионални умения. Тя представлява самостоятелна професионална дейност, основана на специализирано обучение и квалификация и е свързана със специфични етични норми, включващи доверие, конфиденциалност, професионална независимост и отговорност към клиента", смята тя.

Защитата на конфиденциалността в терапевтичния процес

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Според нея съвместяването на психотерапевтична практика със служба в институция с функции в областта на националната сигурност създава специфична двойна професионална роля, свързана понякога с трудни за управление професионални и етични дилеми, независимо от професионалните качества на съответния специалист.

"Това изисква съблюдаване на ясни гаранции, че информацията, отношенията и професионалните умения, придобити в рамките на терапевтичната работа, няма да бъдат смесвани със служебните функции, както и обратното", пише още Лазарова.

"Като председател на БАП, според мен особено важни остават защитата на конфиденциалността в терапевтичния процес, ясното разграничаване на професионалните роли и правото на клиента на информиран избор. Необходимо е също да бъде ясно, че възможността за упражняване на психотерапия предполага, според европейските стандарти, съответното няколкогодишно обучение и квалификация, включващи теоретична подготовка, лична терапия и работа под супервизия. Психотерапията е отделна професия и не произтича автоматично от квалификацията "психолог". Затова смятам, че е необходим допълнителен професионален диалог със законодателя и ДАНС относно необходимостта от това изключение и гаранциите, които трябва да го съпътстват. Целта не е да бъде ограничавано професионалното развитие на служителите, а да бъде намерено решение, което едновременно защитава обществения интерес, професионалната етика и сигурността и автономията на хората, които търсят психотерапевтична помощ", пише Лазарова.

По думите й в този смисъл закон, който създава специфична двойна роля, трябва да създаде и специфични гаранции за нея.

Предложението

Агентите на ДАНС вече ще могат да работят като психотерапевти и да осъществяват психологическо консултиране. Това предвиждат

Промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", публикувани за обществено обсъждане, предвиждат агентите на ДАНС вече да могат да работят като психотерапевти и да осъществяват психологическо консултиране.

Със същите промени агенцията предлага също въвеждането на вечна държавна тайна на част от досиетата и документите в държавата.

За агентите на службата в момента има редица забрани, които водят до несъвместимост - те не могат да извършват търговска дейност, да са в управата на фирми, да са на изборни длъжности, за които са издигнати от политически партии, да са сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност, да работят на трудов или граждански договор извън ДАНС и т. н. Има обаче две основни изключения - държавните служители в агенцията могат да осъществяват преподавателска и научноизследователска дейност на трудов или граждански договор извън агенцията, но с разрешение на нейния председател. Сега към изключенията се добавя и "психологическо консултиране и психотерапия", предаде Mediapool.