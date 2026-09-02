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Въпреки санкциите: Правителството направи изключение за Русия заради оборудването на АЕЦ "Белене"

02 септември 2026, 19:30 часа 938 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Въпреки санкциите: Правителството направи изключение за Русия заради оборудването на АЕЦ "Белене"

Българското правителство разреши дерогация от ограничителните мерки, въведени заради действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Дерогацията, разрешена от Министерски съвет, позволява на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клона на акционерното дружество „Атомстройекспорт“ в България. Договорът ще бъде за техническо ръководство при преконсервацията на оборудването, доставено за първи и втори блок на АЕЦ „Белене“. Дерогацията е съобразена и с режима на ЕС за санкции срещу Русия.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Производителите на оборудването – АО „АЕМ-технологии“, ПАО „Ижорски заводи“ и АО „ЗИО-Подолск“, са предоставили на „Атомстройекспорт“ изключителните права да осъществява техническото ръководство на тези дейности и затова дерогацията е необходима. При тях е задължително да участват и специалисти на производителите.

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И в момента на площадката на АЕЦ „Белене“ се извършват преконсервационни дейности, чиято цел е да гарантират запазване на състоянието на оборудването в съответствие с изискванията на производителя.

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Действащият договор за техническо ръководство при преконсервацията на оборудване с дълъг цикъл на производство е със срок до 31 декември 2026 г. Новият договор ще бъде сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки, предаде БТА.

През юли премиерът Румен Радев заяви в отговор на депутатски въпрос, че България има готовност да довърши строителството на АЕЦ „Белене“ с помощта на европейско финансиране, като предостави електроенергия и за Украйна.

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Русия АЕЦ Белене санкции дерогация
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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