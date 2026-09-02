Безпрецедентно за България: Община дава 10 000 евро за трето дете

10 000 евро финансова помощ за многодетни семейства дава община у нас в безпрецедентен за България ход в подкрепа на младите семейства.

Става дума за Община Елин Пелин, а инициативата е на кмета Ивайло Симеонов.

При раждане на първо дете финансовата помощ е в размер до 1000 евро, за второ - до 1500 евро, а за трето и всяко следващо дете достига до 10 000 евро.

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Размерът на субсидията е най-големият в България.

Според решението на местната власт помощта е предназначена за семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Елин Пелин, които отговарят на определени условия. Размерът ѝ не зависи от доходите на родителите и е значително по-висок от помощта, отпускана от държавата.

Демографският ефект в общината вече е налице

"Не размерът на финансовата помощ е важен. Дългосрочната политика, която водим 9 години, дава резултат. Демографията ни е във възход. Община Елин Пелин е с положителен прираст на населението" коментира кметът Ивайло Симеонов.

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"През последните години броят на децата се увеличава и все повече млади хора избират да живеят тук. Трябва да осигуряваме спокойствие за младите семейства не само след излизане от родилното. Осигурени са и места в детските градини и достъпът до училища", допълни той пред БНР.

За получаване на помощта има конкретни изисквания.

"Даваме един вид стипендия за отличен успех, за семейства, които са за пример. Не делим хората по етнически принцип. Важни са качествените критерии. Има точкова система и правилата не могат да се заобикалят", заяви още кметът.

През миналата 2025 г. новородените в общината са над 80. От началото на 2026 г. за трето дете има подадени 9 заявления.