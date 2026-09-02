Войната в Украйна:

Анти-Пеевски Facebook група тихомълком се преобразува в подкрепа на Илияна Йотова (СНИМКА)

02 септември 2026, 17:06 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Анти-Пеевски Facebook група тихомълком се преобразува в подкрепа на Илияна Йотова (СНИМКА)

Facebook група, която до 30 август се е казвала "Премахване на Пеевски от българската политика", тихомълком е била преименувана на "Илияна Йотова е нашият президент". Това стана ясно от публикации в социалната мрежа, в които потребители с ужас научават, че изведнъж са станали поддръжници на настоящия президент и кандидат за следващите редовни президентски избори, без да са действително такива.

Още: Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

Бърза справка в информацията за въпросната група, която до написването на този материал се състои от 52,9 хиляди членове, показва, че от създаването ѝ на 21 юли 2023 г. до днес е била преименувана няколко пъти в унисон с политическите вълнение в страната.

Хронология на името

Скрийншот: Facebook/Илияна Йотова е нашият президент

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Първото име на групата, дадено на 21 юли 2023 г., е "ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА ДЕНКОВ-ГАБРИЕЛ". На 4 февруари 2024 г. обаче името вече е друго - "Искаме Оставката на националните предатели от Сглобката". Само няколко месеца след това - на 23 юли 2024 г. Facebook групата вече се казва "Премахване на Пеевски от българската политика". Следват две години затишие до 30 август 2026 г., когато името отново е сменено с актуалното "Илияна Йотова е нашият президент".

Сред многото администратори на групата са няколко профила на Йордан Бонев, един на Николай Бареков, както и няколко неизвестни страници с по няколко десетки последователи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Facebook Николай Бареков Делян Пеевски
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес