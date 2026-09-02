Анти-Пеевски Facebook група тихомълком се преобразува в подкрепа на Илияна Йотова (СНИМКА)

Facebook група, която до 30 август се е казвала "Премахване на Пеевски от българската политика", тихомълком е била преименувана на "Илияна Йотова е нашият президент". Това стана ясно от публикации в социалната мрежа, в които потребители с ужас научават, че изведнъж са станали поддръжници на настоящия президент и кандидат за следващите редовни президентски избори, без да са действително такива.

Още: Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

Бърза справка в информацията за въпросната група, която до написването на този материал се състои от 52,9 хиляди членове, показва, че от създаването ѝ на 21 юли 2023 г. до днес е била преименувана няколко пъти в унисон с политическите вълнение в страната.

Хронология на името

Скрийншот: Facebook/Илияна Йотова е нашият президент

Първото име на групата, дадено на 21 юли 2023 г., е "ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА ДЕНКОВ-ГАБРИЕЛ". На 4 февруари 2024 г. обаче името вече е друго - "Искаме Оставката на националните предатели от Сглобката". Само няколко месеца след това - на 23 юли 2024 г. Facebook групата вече се казва "Премахване на Пеевски от българската политика". Следват две години затишие до 30 август 2026 г., когато името отново е сменено с актуалното "Илияна Йотова е нашият президент".

Сред многото администратори на групата са няколко профила на Йордан Бонев, един на Николай Бареков, както и няколко неизвестни страници с по няколко десетки последователи.