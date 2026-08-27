Спорт:

Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък

27 август 2026, 22:30 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: iSock
Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Малко коте, попаднало в капан насред буйна река и отнасяно от течението, бе спасено с помощта на дрон в провинция Дзилин в Североизточен Китай ето по този невероятен начин: 

Автопилот - включен: Нашият допамин за 8 юли

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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