Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Малко коте, попаднало в капан насред буйна река и отнасяно от течението, бе спасено с помощта на дрон в провинция Дзилин в Североизточен Китай ето по този невероятен начин:
Автопилот - включен: Нашият допамин за 8 юли
Typhoon Bavi swept through Jilin, leaving a kitten trapped in the middle of the river with no way to move. Cat lovers across the city sprang into action, keeping watch from day till late night and trying every means possible. In the end, they successfully lifted the kitten to… pic.twitter.com/4mVAM6dTPR— GBA Life Style (@zhengniushi) July 15, 2026
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