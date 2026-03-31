Актьорът, който остави сърцето си в театъра – буквално: България чества 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов

Днес бяха представени инициативите по повод 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. "Ти носиш в себе си една ужасна и прекрасна есен", това пише Гео Милев в едно стихотворение за него, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев на специална пресконференция. "Тук сме застанли хора, които сме обединени не просто от името на Кръсто Сарафов, но и от неговата идея", заяви ректорът на НАТФИЗ чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев.

На пресконференцията присъстваха още директорът на Народен театър "Иван Вазов" Васил Василев, генералният директор на БНР Милен Митев, председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев и Биляна Генова - директор, дирекция "Култура", Столична община.

През 2026 г. се отбелязват и 120 години от първата роля на Кръстьо Сарафов в Народния театър, който през 1952 г. е кръстен именно на големия актьор и носи името му десет години. "Кръстьо Сарафов е вторият председател на Съюза на артистите в България", каза Христо Мутафчиев.

Биляна Генова разказа за предстоящата изложба, посветена на актьора, която ще бъде показана в Алтернативен театър НАТФИЗ, и изрази надежда изложбата да излезе и в открити пространства из града. "БНР ще подкрепи не само с отразяване на инициативите по повод годишнината, но и чрез своя звуков архив", заяви Милен Митев.

Основните инициативи за отбелязване на юбилея

Първата дата за празненствата е 6 април (на тази дата през 1876 г. е роден Кръстьо Сарафов), когато ще се състои тържествен академичен съвет, връчване на отличия за цялостен принос на доайените на НАТФИЗ и отпечатване на юбилейна пощенска марка с лика на Кръстьо Сарафов.

Към края на месец април ще се открие изложба, за която подробностите засега не са обявени, но ще бъде в новата алтернативна сцена на НАТФИЗ, в съдействие с различни галерии на София.

След Великден, в рамките на годината, се подготвя тържествена панихида заедно със Светия синод на Българската православна църква (БПЦ). Народният театър, НАТФИЗ и БПЦ са силно ангажирани със сърцето на Кръстьо Сарафов, което трябва да бъде погребано в гроба на артиста, но се очаква скоро да се реши как да се случи това след разговори с родствениците му, които се водят в момента, заяви ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство.

Основната част на честванията ще бъде в края на годината чрез спектакли и други събития, за които предстои да бъдат представени подробности в следващите месеци.