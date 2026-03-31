7-тонен астероид експлодира над Америка, но НАСА дори не го забеляза

Сутринта на 24 март 2026 г., в 8:57 ч., небето над Охайо беше осветено от ослепителна светкавица, последвана от мощен звуков бум. Въпреки усъвършенстваните системи за наблюдение на космоса, нито един наземен или орбитален телескоп не издаде предупреждение за този астероид.

Инцидентът накара научната общност да поднови загрижеността си относно пропуските в планетарния защитен „щит“. Оказа се, че комбинацията от физическите характеристики на обекта и особеностите на неговата траектория правят откриването му практически невъзможно със съвременните технологии, пише Wion.

Експлозията на огромен астероид над Америка

Огромната скорост на обекта прави ранното му откриване почти невъзможно. Движейки се с приблизително 72 420 километра в час, този астероид се е движил близо 60 пъти по-бързо от скоростта на звука. С тази скорост космическата скала пътува от Луната до Земята за броени часове.

Докато се приближи достатъчно, за да бъде евентуално забелязан от местните системи, той вече се е разбил в горните слоеве на атмосферата над езерото Ери.

Грешка в проследяването на City Killers

Системите за проследяване на обекти близо до Земята (NEO) на НАСА са високоефективни, но са специално проектирани да ловуват „убийци на градове“ и „убийци на планети“ – масивни астероиди с диаметър стотици метри или километри.

Конгресът специално възложи на НАСА да открива 90% от обектите близо до Земята с размери 140 метра или повече. Астероидът от Охайо е бил само около 1,8 метра в диаметър. Той просто е паднал под оперативния праг на това, което нашите телескопи за основна отбрана търсят.

Космически камуфлаж (проблем с албедото)

Във вакуума на космоса не можете да се види астероид, докато слънчевата светлина не се отрази от повърхността му (неговото албедо). Скала с ширина 1,8 метра, съставена от тъмен, богат на въглерод или метален материал, почти не отразява светлина на фона на мастиленочерния цвят на космоса. Телескопите разчитат на улавянето на това слабо отражение.

Търсенето на тъмен обект с ширина 1,8 метра, движещ се със 72 420 км/ч на милиони километри разстояние, е безкрайно по-трудно от намирането на игла в купа сено - това е като търсене на тъмна прашинка в безкрайна празнота.

Астрономите имат огромно сляпо петно: Слънцето. Ако орбитата на астероида го отведе към Земята от „дневната страна“ (страната на Слънцето), ослепителният блясък на Слънцето напълно заслепява оптичните телескопи.

Тъй като този метеор е ударил в 8:57 ч. сутринта, той е пътувал към Земята от дневното небе, като ефективно е закривал последното си приближаване при интензивна слънчева радиация.

Тъй като телескопите го пропуснаха в космоса, астероидът беше открит едва когато той рязко се обяви. НАСА не забеляза скалата през лещите си, насочени към космоса; събитието всъщност беше потвърдено от геостационарния картограф на мълниите (GLM) на борда на метеорологичния спътник GOES East.

Този спътник, насочен към Земята за наблюдение на гръмотевични бури, е регистрирал масивна, ярка топлинна вълна от астероид, фрагментиращ се на 30 мили над Вали Сити, Охайо.

Когато 7-тонен камък удари плътната „стена“ от земната атмосфера със скорост от 72 420 км/ч (45 000 мили в час), атмосферното триене става мигновено и катастрофално. Въздухът пред астероида не може да се отдалечи достатъчно бързо, създавайки джоб с високо налягане от прегрята плазма.

Интензивната топлина и налягане накараха 1,8-метровата скала да се раздроби силно, като мигновено превърна кинетичната ѝ енергия във въздушен взрив, еквивалентен на 250 тона тротил.

Неуспехът на НАСА да открие метеора от Охайо не е грешка - това е характеристика на настоящите ни технологични ограничения.

Въпреки че 1,8-метров астероид няма да унищожи цивилизацията, фактът, че скала, способна да предизвика локализирана експлозия с военен мащаб, би могла да заобиколи всички системи за ранно предупреждение, е тревожен. Той служи като сурово напомняне, че Земята остава изключително уязвима към средно големи, некартографирани космически отломки.

