Вече има срив в Airbnb и Booking нощувките у нас: Българите предпочитали Гърция

Пазарът на краткосрочни наеми в България вече отчита спад. Понижението към момента е около 26% спрямо предходната година, като се очертава сривът да е много по-голям след 20 май.

Основните причини са свръхпредлагането и по-слабото търсене, особено след пандемията от COVID-19, както и все по-устойчивото предпочитание на българския турист да почива в чужбина.

Половината квартири ще бъдат изтрити

Секторът на краткосрочните наеми в България е изправен пред сериозна трансформация в последните месеци, свързана с въвеждането на нов европейски регламент.

Според него от 20 май платформи като Airbnb и Booking ще бъдат задължени да премахват автоматично всички имоти без валиден регистрационен номер в Единната система за туристическа информация.

Според бранша това може да засегне значителна част от пазара.

Сривът на пазара на краткосрочни наеми вече е факт - спадът е с около 26%.

Това каза заяви Руслан Петков, управител на компания за туристическо настаняване.

Българският турист бяга в чужбина

По думите му българските туристи, които са основният пазар за Варна, все по-често избират почивки в Гърция, особено след влизането на България в Шенген.

Ппазарът остава динамичен по отношение на цените. В момента нощувките в двустаен апартамент във Варна варират между 30 и 50 евро през зимата, докато през летния сезон достигат между 70 и 120 евро на вечер.

Петков коментира, че всички в туристическия бранш искат по-високи цени, но пазарът е този, който определя, и когато търсенето е слабо, цените падат.

Той посочи като пример за по-строга регулация Барселона, където местната власт вече ограничава краткосрочните наеми и планира постепенното им премахване до 2028 г., като това вече е довело до значително повишение на цените на нощувките, предаде БНР.

До какво ще доведат по-строгите регулации

Експертите очакват, че и в България въвеждането на по-строг контрол ще доведе до изсветляване на сектора и по-добър баланс между търсене и предлагане.

Според Петков с новия регламент около 40-50% от ваканционните имоти могат да бъдат премахнати от платформите Airbnb и Booking.com след 20 май 2026 г., ако не отговарят на новите изисквания за регистрация.

Той обясни, че с въвеждането на т.нар. "дигитален отпечатък" - системата, която ще изисква всеки имот да има валидна регистрация и идентификационен номер, издаден от съответната община и отразен в данъчните регистри, ще изсветли пазара.

По думите му без тази регистрация обявите няма да могат да бъдат публикувани в платформите.

Петков е на мение, че до момента контролът е имал пропуски, като собствениците често са въвеждали произволни или непроверени данни.

"Всичко беше пожелателно и системата можеше да бъде заобикаляна. Очаква се новият софтуер, който ще бъде интегриран с платформите, автоматично да ограничи нерегламентираните имоти", добави той.