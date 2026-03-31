Едно дете е достатъчно: Коя е групата жени, която най-често прави аборт в България?

Макар абортите, които се правят всяка година у нас да са много, има тенденция все пак те да намаляват.

Интересно е обаче, че най-често до прекъсване на бременността прибягват най-възрастните жени във фертилна възраст. Според експерти причината е, че те не са готови да имат още едно дете.

Колко аборта се правят в България

Още: Руският патриарх иска със закон да се забранят абортите за омъжени жени (ВИДЕО)

Данните на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) сочат, че в България през последната година са извършени Над 17 000 аборта.

Въпреки че тази цифра остава сериозна, дългосрочната тенденция показва, че през последните десетилетия броят на абортите у нас устойчиво намалява, което отразява положителната промяна към по-добър достъп до контрацепция, повишена информираност и развитие на семейното планиране.

Отвъд статистиката обаче стоят различни социални и медицински реалности.

Кои жени прекъсват най-често бременността си

Още: Защита на живота от зачеването: Папата изглежда не подкрепя абортите

Според афициалната статистика абортите не са концентрирани в една възрастова група, но най-много са те при най-възрастните бременни жени.

Близо 9000 аборта са извършени от жени над 30 години. На второ място се нарежда възрастовата група 20–29 години с около 7000 аборта. В същото време близо 1600 тийнейджърки са прекъснали бременност, което поставя въпроса за ролята на образованието, информираността и достъпа до здравни услуги.

Особено чувствителен остава и проблемът с най-младите момичета, попаднали в ситуация с нежелана бременност – регистрирани са случаи и при момичета под 15 години.

Източник: iStock

Тази статистика очертава комплексна картина, в която решенията рядко са еднозначни и често са повлияни от социални, икономически и лични фактори. Темата изисква внимателен и информиран разговор, основан на факти, а не на митове или крайни интерпретации, предаде БНР.

Още: Аборти, смяна на пола, равенство - Тръмп вече ще ги счита за нарушение на човешките права

Д-р Невена Пиперкова – специалист по акушерство и гинекология с дългогодишен опит във ВМА и II САГБАЛ "Шейново", посочи, че причините за прекъсване на бременността са различни в различните възрастови групи.

"Повечето жени искат да завършат образованието си, включително и висше. Други – по финансови причини. Особено след 30-годишна възраст може да бъде и фактът, че вече имат едно дете и не планират да имат второ, а е настъпила нежелана бременност", смята тя.

Д-р Пиперкова напомни и най-популярните и подходящи методи за предпазване при различните възрасти жени - презерватив, контрацептив и вътрематочна спирала.