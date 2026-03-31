Тази вечер: Няма да могат да се купуват винетки

31 март 2026, 9:30 часа
Снимка: БГНЕС
Днес, вторник, 31 март, от 18 до 19 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От пътната агенция уточняват, че причината са тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3.5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им е-винетка или маршрутна карта.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АПИ Винетки ТОЛ система затруднения
