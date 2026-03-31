Виртуално стопанство, внос с пестициди и източени язовири по поръчка: Колапсът на българското земеделие

31 март 2026, 12:36 часа
Снимка: iStock
Производството на зеленчуци у нас е намаляло близо 3 пъти за последните 20-30 г., а на плодове – близо 10 пъти.

Като резултат внасяме продукция, която е пълна с пестициди. България има добри възможности за напояване, но водните й ресурси се използват за частни интереси. Схемите за финансиране пък създадоха т.нар. субсидиевъди - виртуални земеделци, чиято цел са единствено парите от държавата.

Това обобщение направи Цветан Цеков, председател на УС на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци".

Още: Европа жертва земеделието си за сметка на производството на коли: Български производител за споразумението с Меркосур

Ядем вносни пестициди

"Заради липсата на всякаква стратегия и политики за развитието на този уязвим сектор се стигна до тези жалки резултати – от произвеждаща и изнасяща плодове и зеленчуци държава ние се превърнахме в нетен вносител, и то на нискокачествени плодове и зеленчуци, пълни с пестициди, заяви той.

"Крайният потребител е ощетен – лишаваме се от родното производство, а същевременно консумираме такова, дошло от хиляди километри и третирано с непозволени препарати", посочи той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му неслучайно сме изключително болни, тъй като българският потребител получава подменена продукция, богата на пестициди. 

Още: Ползи и щети от споразумението ЕС–Меркосур: Мнението на бивш земеделски министър

"Досегашните политически играчи, предвид състоянието на сектора, нямат моралното право да участват в каквито и да е програми, свързани със земеделието. Предвид резултатите – земеделието ни е в колапс, стигнахме до долна мъртва точка, тези хора нямат право да участват в управлението и каквито и да е решения. Те нямат нито политики, нито стратегии, нито посоки", коментира Цеков, цитиран от БНР.

Източник: Getty Images

Напояването - саботирано от частни интереси

Според експерта България има достатъчно водни запаси и водни ресурси за напояване, но тези възможности не се използват.

"Беше допуснато варварски да бъде унищожена напоителната инфраструктура. За десетки милиарди напоителна инфраструктура беше унищожена", категоричен е той.

Още: Меркосур: ЕС внася торове от трети страни без данък, искат ниски прагове на чуждата продукция

По думите на Цветан Цеков разполагаме с достатъчно язовири, които обаче са били "варварски източени" заради частни интереси, свързани с енергетиката, различни от националните, а сега ще наблюдаваме как пълните язовири отново ще бъдат източени – "не дали, а кога".

По думите му в настоящите условия земеделците настояват за уведомителен режим за напояване за малки и средни ползватели, така че да може приоритетно по облекчен административен ред да се получава водата.

Той смята, че има огромен проблем и със сондажите. Затова производителите предлагат "Напоителни системи" да направят сондажи там, където има създадени трайни насаждения и градини.

Липса на контрол, субсидиевъди и политически чадър

Още: Държавата с рекордна помощ за земеделците през 2025 г.

Според Цеков е налице 30-годишен отлив от българските полета и следва "да направим всичко възможно тези хора да ги върнем" от Европа.

"Това може да стане през социални фондове и трудови заетости и разликата от 20-30-40% спрямо европейското заплащане да бъде компенсирана, от което държавата може единствено и само да спечели", поясни той.

Източник: iStock

"От години алармираме как се подменя българската продукция. Брандът "България" се разнася наляво и надясно, защото всеки български потребител иска български продукти. И всичко това – заради липсата на контрол и проследяемост", очерта друг проблем Цветан Цеков.

По думите му заради схемите и политическите чадъри са били създадени т.нар. "субсидиевъди".

"Не по-малко от 30-40% от сектора на трайните насаждения е виртуален, подобно на виртуалното животновъдство. Затова предложихме регистър на трайните насаждения, тоест паспортизация", изтъкна той.

Експертът заподозря и политически чадър над корупционните схеми по места.

"Това е вид ревизия – да се види кой произвежда, кой не произвежда. По наша скромна оценка между 25 и 30 милиона евро годишно отиват в непроизводителни структури. Този производител на субсидии легитимира чрез документи, които издава, на търговците продукция. Търговците вземат фактури от тези производители, които не произвеждат, те си оправдават с тези фактури подпомаганията. Цикълът е омагьосан. Много е лесно да бъде засечено. Най-вероятно самите политици участват по райони и това са им доходи. Най-вероятно те са в играта. Фактът, че не искаш след толкова сигнали да сложиш ред! Стимулирайки тези измамници, ние унищожаваме родното производство", категоричен е Цеков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Земеделци селско стопанство земеделие земеделски производители
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес