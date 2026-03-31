Бащата на починалото дете в Добрич: Оставиха детето ми да умре, БЛС с позиция

4-годишно дете почина в болница в Добрич, като близките му поставят под съмнение действията на медицинския екип на болничното заведение. По случая вече е образувано досъдебно производство, а от Министерството на здравеопазването е разпоредена проверка. Пред БНТ застана бащата на детенцето - Иван Смолков, който обясни, че в събота около 15:00 часа са приели детето му в болницата в Добрич - силно дехидратирано и с висока температура.

По думите му, през вечерта медицинският екип не е успял да постави абокат на детето. "Цяла вечер се опитваха да поставят абокат, но не успяха. Детето беше надупчено по ръцете. Не са предприети достатъчно действия", сподели той.

Оставиха детето цяла нощ без адекватна грижа

Бащата заявява още, че според него не са положени достатъчно грижи за стабилизиране на състоянието. "Оставиха го цяла нощ без адекватна терапия - без вливания, без необходимите медикаменти. Сложили са само свещички за температура, което не беше достатъчно", каза Смолков.

Той сподели още, че едва в ранните часове на следващия ден лекарите са заявили, че не могат да се справят със състоянието на детето и е необходимо транспортиране до Варна. "Казаха ни сутринта, че трябва да бъде транспортирано, но малко след това вдигна много висока температура, получи гърч и не успяха да го спасят", допълни бащата.

Иван Смолков каза още, че досега детето не е имало предишни заболявания. "Беше напълно здраво дете. Страхувам се, че ще се направят опити истината да бъде прикрита. Надявам се единствено да има справедливост", добави още той.

В интервю от студиото на БНТ в София темата бе коментирана от зам.-председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров. "Ние търсим грешка в болницата в Добрич, защото е починало едно 4-годишно дете, за съжаление. Когато има грешка, тя трябва да се търси, но не трябва да се използва мъката на родителите, за да се обвиняват лекарите", призова д-р Маджаров.

Още: Поради немарливост: Лекар се изправя пред съда за смъртта на 5-годишно дете