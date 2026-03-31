След папата: И Далай Лама с мощен призив за мир

Духовният лидер на последователите на тибетския будизъм Далай Лама призова за прекратяване на световните конфликти чрез диалог и дипломация. Коментирайки думите на папа Лъв XIV от литургията по случай католическата Цветница, Далай Лама отбеляза, че „от все сърце“ подкрепя „мощния призив за мир“ на Светия отец.

ОЩЕ: Папата почти анатемоса Тръмп за войната в Иран

„Неговият призив да сложим оръжията и да се откажем от насилието намери дълбок отзвук в мен, тъй като той говори за същността на това, на което учат всички основни религии. Независимо дали говорим за християнството, будизма, исляма, индуизма, юдаизма или някоя друга от великите духовни традиции на света, тяхното послание по същество е едно: любов, състрадание, толерантност и самодисциплина“, посочи той в публикация в "X".

„Насилието няма място в нито едно от тези учения. Историята ни е показвала отново и отново, че насилието поражда само ново насилие и никога не може да послужи като солидна основа за мир“, добави Далай Лама.

ОЩЕ: Папата: Войната в Иран става все по-лоша и по-лоша (ВИДЕО)

„Дългосрочното разрешаване на конфликтите, включително тези, които наблюдаваме в Близкия Изток или между Русия и Украйна, трябва да се основава на диалог, дипломация и взаимно уважение. Към този процес трябва да се подходи с разбирането, че на най-дълбоко ниво всички ние сме братя и сестри. Призовавам и се моля насилието и конфликтите да приключат в най-скоро време“, заключи духовният лидер.

I wholeheartedly endorse the powerful appeal for peace made by the Holy Father, Pope Leo, during his Palm Sunday Mass. His call for the laying down of arms and the renunciation of violence resonated profoundly with me, as it speaks to the very essence of what all major… pic.twitter.com/Md0riCApbM — Dalai Lama (@DalaiLama) March 31, 2026