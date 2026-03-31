Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Футболна България се сбогува с големия Борислав Михайлов

31 март 2026, 12:53 часа
Футболна България се сбогува с големия Борислав Михайлов

Футболна България се сбогува с големия Борислав Михайлов. Именитият страж си отиде от този свят днес на едва 63-годишна възраст. Както е известно, в последните месеци бившият президент на БФС бе в болница в кома, след като в края на ноември 2025-та получи инсулт. Новината за кончината на Михайлов потопи в скръб футболна България като редица бивши и настояи играчи, както и клубове изказаха своите съболезнования на близките на легендарния вратар.

Множество клубове и легенди се простиха с Михайлов

Сред клубовете, които се простиха с Борислав Михайлов бяха Лудогорец, ЦСКА, Ботев Пловдив, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив и други. Своите съболезнования изказаха и от Българския футболен съюз, както и бившите му съотборници в националния отбор на България Христо Стоичков и Красимир Балъков. Съпругата на Михайлов – Мария Петрова също излезе с емоционален пост в социалните мрежи.

Българският футболен съюз с дълбока тъга съобщава за кончината на легендата на българския футбол и дългогодишен...

„Поклон пред светлата му памет“, написаха от БФС

„Българският футболен съюз с дълбока тъга съобщава за кончината на легендата на българския футбол и дългогодишен президент на централата – Борислав Михайлов. Като вратар на националния отбор на България, Михайлов записа над 100 мача с националната фланелка и бе неизменна част от златното поколение, достигнало до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година – най-големият успех в историята на българския футбол“.

„След края на своята състезателна кариера, той посвети усилията си на развитието и управлението на футбола у нас. В периода 2005 – 2023 година Борислав Михайлов заемаше поста президент на Българския футболен съюз, като в продължение на близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво“.

„Като член на Изпълнителния комитет на УЕФА той представляваше България във висшите футболни институции. Българският футболен съюз изразява своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата. Поклон пред светлата му памет“, написаха от БФС.

Поклон пред паметта на Борислав Михайлов!

