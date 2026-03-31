Мария Петрова след кончината на Боби Михайлов: Ти беше моят мир. Отиде си една вселена

Съпругата на Борислав Михайлов Мария Петрова използва социалните мрежи, за да се сбогува със своя любим. Както е известно, бившият национал на България и президент на футболния съюз си отиде от този свят днес на едва 63-годишна възраст. През последните няколко месеца Михайлов бе поставен в кома в една от столичните болници, след като в края на ноември получи инсулт.

Мария Петрова благодари на съдбата, че я е срещнала с Михайлов

Мария Петрова публикува кратко съобщение в памет на Борислав Михайлов. В него тя благодари на съдбата, че я е срещнала с този велик човек. Бившата гимнастичка благодари и на него, че е споделил живота си с нея. По думите ѝ Борислав Михайлов е бил нейният мир. Тя завърши посланието си с: „Отиде си една вселена“.

„Благодаря ти, че сподели живота си с мен“

„Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моят мир. Отиде си една вселена“, написа бившата гимнастичка.

Поклон пред паметта на Борислав Михайлов!